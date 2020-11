Prezydent Wrocławia wyśmiewa Świerzyńskiego: Takich „frajerów”, jak ja...

„Ostatnio usłyszałem od pewnego gentlemana stwierdzenie »kto dzisiaj słucha Kultu i Kazika?«. Dodam, że ten gentleman jest znany przeze mnie tylko z jakiegoś hitu o »majteczkach w kropeczki«. No to ja chciałbym oznajmić temu jegomościowi: takich »frajerów«, jak ja słuchających Kultu i Kazika jest wielu” – napisał Jacek Sutryk na Facebooku.

„A ja słucham go od dawna, bo to utwory mojej młodości. No i właśnie dlatego dzisiaj kupiłem płytę Kultu. A płytę Pana gentlemana zostawiam dla innych do kupienia, może skorzystacie” – napisał prezydent Wrocławia.

Świerzyński kontra Kult. „Kto by chciał ich płytę kupić?”

Po tym jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę podmiotów, które otrzymały wsparcie z Funduszu Wsparcia Kultury, wysokość dotacji dla niektórych wykonawców była szeroko komentowana. Po lawinie komentarzy Piotr Gliński poinformował, że wypłaty zostały wstrzymane. Jednym z beneficjentów finansowego wsparcia jest Sławomir Świerzyński.

Lider zespołu Bayer Full odniósł się do oświadczenia Kazika Staszewskiego, który stwierdził, że: „Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy”.

Kto by chciał ich płytę kupić? Kto pamięta taki zespół jak Kult? Ja się akurat obracam w zupełnie innym środowisku i towarzystwie i tego rodzaju muzyka tam nie jest w ogóle słuchana – powiedział Sławomir Świerzyński na antenie Polsat News.

