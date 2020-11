Kiedy Polska oficjalnie uzna zwycięstwo Joe Bidena? Szef MSZ: To zależy od rozwoju sytuacji w USA

Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau był pytany na antenie Polskiego Radia o to, kiedy polskie MSZ oficjalnie uzna zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w Stanach Zejdnoczonych.

– To zależy od rozwoju sytuacji politycznej i prawnej sytuacji w USA. Tu są kluczowe dwie daty. Albo 14 grudnia, kiedy zagłosuje kolegium elektorów, albo w zależności od aktywności sądów orzekających o prawomocności tych wyborów, co może trwać nawet do 20 stycznia – stwierdził szef MSZ.

To właśnie na początku stycznia oficjalnie kończy się kadencja Donalda Trumpa. – Na razie sytuacja jest taka, że Joe Biden kompletuje swoją administrację, a prezydent Trump urzęduje do 20 stycznia – podkreślił Zbigniew Rau.

Biden prezydentem USA? Rau: Tych dat musimy się trzymać

Szef MSZ uważa, że 14 grudnia i 20 stycznia to „absolutnie kluczowe daty”. Jednak przyznaje, ze do pewnych ustaleń może dojść wcześniej. – Oczywiście w międzyczasie może dojść do pewnych deklaracji, czy rozwiązań. Ale myśląc ustrojowo w kategoriach amerykańskich, to tych dat musimy się trzymać – podkreślił polski minister sprawa zagranicznych.

