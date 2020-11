Marszałek Grodzki przedstawił trzydniowy plan działań. Rozpoczynamy bardzo obfite posiedzenie Senatu

– Rozpoczynamy bardzo obfite, 18. posiedzenie Senatu, planowane na 3 dni, ponieważ mamy 30 punktów. Pozwolicie, że zwrócę uwagę na kilka istotnych spraw, którymi będziemy się zajmować. Dziś jako pierwszy punkt będzie dyskusja nad uchwałą Senatu ws. kwestii ewentualnego zawetowania przez rząd Polski budżetu unijnego, a tym samym wtórnie Funduszu Odbudowy – zapowiedział na starcie konferencji Tomasz Grodzki.

18. posiedzenie Senatu. Pakiet ustaw zdrowotnych

– W dniu jutrzejszym (w czwartek 26 listopada – red.) będzie pakiet ustaw zdrowotnych, w tym ważna ustawa o zawodzie farmaceuty i tzw. ustawa konwalidacyjna, która – tłumacząc na bardziej zrozumiały język – ma odebrać medykom to, co powstało w ustawie, która przeszła przez Sejm, Senat, wróciła do Sejmu, została przyjęta i podpisana przez prezydenta. Tylko z bardzo niezrozumiałych względów nie jest do tej pory publikowana, co jest praktyką zdecydowanie naganną – przekazał.

18 posiedzenie Senatu. Szósta tarcza antykryzysowa

– Będziemy również zajmować się tzw. dużą ustawą covidową, zwaną też „szóstą tarczą”, która ma wspomóc branże hotelarsko-gastronomiczne. Wydaje się, że senatorowie będą zgłaszali do tej ustawy dość dużo poprawek – mówił Grodzki. Jak wyjaśniał, do Senatu napływały „setki, jeśli nie tysiące maili”, z prośbami o rozciągnięcie wsparcia na przedstawicieli kolejnych zawodów. Dodał, że oprócz tego jest jeszcze „mnóstwo innych punktów, ważnych dla innych branż”. Nie odnosił się już jednak szczegółowo do kolejnych tematów obrad.

