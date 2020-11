Ziobro: W negocjacjach nie można być miękiszonem. To my jesteśmy patriotami Unii Europejskiej

W środę 25 listopada w ministerstwie sprawiedliwości odbyła się konferencja Zbigniewa Ziobry, który odnosił się do trwających w Brukseli negocjacji dotyczących unijnego budżetu. Przypomnijmy, ze Polska i Węgry zapowiedziały zawetowanie wieloletniego budżetu i Funduszu Odbudowy ze względu na powiązanie wypłat unijnych środków z praworządnością.

Minister Ziobro powołując się na dane sondażowe, przekonywał, że Polacy popierają stanowisko reprezentowane przez Polski rząd. – Polacy w swojej większości są bardziej roztropni i odważni, niż lewicowo-liberalne elity, które suflują im, że użycie weta jest czymś złym i obrona Polski przed mechanizmem „niepraworządnym” pod pretekstem praworządności jest też czymś złym – mówił prezes Solidarnej Polski.

Ziobro wzywa do konsekwencji w negocjacjach. „Trzeba być twardym”

Ziobro przekonywał, że inne kraje europejskie wielokrotnie w historii stosowały weto w celu walki o swoje interesy. – W negocjacjach nie można być miękiszonem. Trzeba być twardym. Trzeba dbać o interesy własnego kraju. Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski – mówił.

Prezes Solidarnej Polski przekonywał, że „w perspektywie kolejnej fazy negocjacji unijnych warto być konsekwentnym”. – Warto robić to, co robili przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i wielu innych państw wtedy, kiedy uznawali, że propozycje przedstawiane przez Komisje Europejskiej naruszają, bądź uderzają w ich interesy – mówił. – Polska nie jest gorsza od innych. Nie musimy się prosić o zgodę Berlina na użycie weta, kiedy nasze interesy są zagrożone –dodał.

Ziobro: Weto moze wzmocnić Polskę. Nie prowadzi do Polexitu