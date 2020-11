Wpadka Neumanna w rozmowie z Mazurkiem. Tarczyński: Cała PO to jedna wielka kompromitacja

9 września zakończyła się pięcioletnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Od tego czasu Bodnar jest oficjalnie p.o. RPO, a ze względu na to, że kandydaturę musi poprzeć i Sejm i Senat, w parlamencie trwa pat. Jedyną zgłoszoną kandydatką jest mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, którą poparła opozycja i ponad 1000 organizacji pozarządowych. Sejm już dwukrotnie głosował nad jej powołaniem na RPO, jednak za każdym razem ta kandydatura upadała.

O wybór Rzecznika Praw Obywatelskich w Porannej rozmowie w RMF FM został zapytany poseł PO Sławomir Neumann. – Mieliście swoją kandydatkę, pan pamięta jak się nazywa? – pytał prowadzący rozmowę Robert Mazurek. – Pani... przepraszam, nie pamiętam w tej chwili, nie pamiętam nazwiska – odpowiedział poseł.

„Zaskoczył mnie pan, jest poranek”

Dziennikarz przypomniał, ze chodzi o Zuzannę Rudzińską-Bluszcz. – Spotakłem się z panią Zuzanną nawet u pani marszałek Kidawy-Błońskiej w gabinecie – stwierdził. – Spotkał się pan z nią i pan nie wie z kim rozmawiał? – dopytywał Mazurek.

– Zaskoczył mnie pan tym pytaniem w tej chwili, jest poranek – tłumaczył polityk. – Pani Zuzanna został wsparta naszymi podpisami. Pracuje w biurze RPO i ma doświadczenie w tej pracy – wskazał polityk.

Na to Mazurek stwierdził, że nie będzie Neumanna „dalej męczył dalej pytaniami o osiągnięcia pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz”. – Skoro pan nie wie o kim mowa, to zostawmy to, zdarza się – ocenił prowadzący. – Wiem o kim mowa. Niech pan nie będzie złośliwy. Teraz to już pan przesadza – odparł Neumann.

Tarczyński: Cała ta PO to jedna wielka kompromitacja

Wpadkę Sławomira Neumanna skomentował Dominik Tarczyński. „Cała ta PO to jedna wielka kompromitacja. Chcą na bardzo ważne urzędy wybierać ludzi których nawet nazwiska nie znają. To niebezpieczne dla Polski. Na szczęście są nieudacznikami..”. – napisał europoseł PiS na Twitterze.

