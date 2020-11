Spięcie w „Kropce nad i”. Kaleta do Olejnik: Nie wciągnie mnie pani w swoje manipulacje

Dzisiejsze wydanie „Kropki nad i” rozpoczęło się od omawiania negocjacji dotyczących unijnego budżetu. Premier Polski otwarcie zapowiadał, że nie zgodzi się na tzw. mechanizm „pieniądze za praworządność” . Kolejnym wątkiem była decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej.

– Jak pan minister dobrze wie, ludzie wychodzą na ulice. Pan mówi, że żyjemy w kraju praworządnym. Chciałabym się dowiedzieć, czy w kraju praworządnym wchodzi się do domu czternastolatka i straszy się go ośmioletnim więzieniem. Cztery lata poprawczaka i cztery lata więzienia za to, że zamieścił na Facebooku wpis na temat marszu? – zapytała Sebastiana Kaletę Monika Olejnik.

Spięcie w „Kropce nad i”. „Nie wciągnie mnie pani w swoje manipulacje”

– Panie redaktor, nie wciągnie mnie pani w swoje manipulacje. Każdy w Polsce jest zobowiązany stosować prawo… – rozpoczął polityk. Olejnik przerwała Kalecie i dopytywała, co w jego opinii jest manipulacją. Polityk odpowiedział, że nie zna treści komunikatu, który zamieściła osoba wskazana przez dziennikarkę, ani okoliczności sprawy. – Pani, jak rozumiem, też nie była świadkiem tych czynności, więc wydaje mi się, że każdy wobec prawa jest równy i nie ma w tym zakresie żadnych odstępstw – stwierdził.

– Pamięta pan jak Prawo i Sprawiedliwość drżało, kiedy prokuratura weszła do redakcji tygodnika „Wprost”, a tutaj nie drży Prawo i Sprawiedliwość kiedy dziennikarka, pomimo tego, że pokazuje legitymację, jest zatrzymywana – kontynuowała Olejnik, odnosząc się zdarzenia, które miało miejsce przed siedzibą MEN.

– Cieszę się, że pani zastosowała pewne porównanie, ponieważ wydaje mi się, że ciężko jest porównać jakąkolwiek inną sytuację dotyczącą wolności słowa w Polsce z tym, co działo się kilka lat temu w redakcji tygodnika „Wprost” – odparł Sebastian Kaleta.

