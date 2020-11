PiS chce „zmieniać” wyrok TK? Pawłowicz ironicznie: Wszystko jest możliwe, nawet płaska Ziemia

Onet twierdzi, że w ostatnich dniach przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy kierowali do Trybunały Konstytucyjnego nieformalne uwagi, mające wpłynąć na uzasadnienie wyroku w sprawie niekonstytucyjności przesłanki eugenicznej aborcji. Taki krok miałby zapewnić rządzącym uspokojenie nastrojów społecznych i wygaszenie Strajku Kobiet.

Pawłowicz: Wyrok wiąże, czy uzasadnienie?

Jeden z internautów postanowił zapytać o tę sprawę Krystynę Pawłowicz. Sędzia TK odpowiedziała zdecydowanie. „Czy pan uważa, że OGŁOSZONY wyrok można zmienić? Ale, skoro powołuje się pan na załączone »źródło«, to wszystko jest możliwe... Nawet płaska Ziemia” – pisała. Wtedy autor pytania zwrócił uwagę, że tekst portalu miał inne założenie, odnoszące się nie do wyroku, a uzasadnienia. „Wyrok wiąże, czy uzasadnienie, czyli opis dochodzenia do stwierdzeń wyroku?” – ripostowała Pawłowicz.

22 października Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie i pod przewodnictwem prezes Julii Przyłębskiej orzekł o niekonstytucyjności przerywania ciąży w sytuacjach, kiedy płód dotknięty jest ciężkimi i nieodwracalnymi wadami.

