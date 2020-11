PE przyjął rezolucję w sprawie aborcji w Polsce. „To historyczny moment”

W czwartek 26 listopada Parlament Europejski głosował nad „Rezolucją w sprawie faktycznego zakazu prawa do aborcji w Polsce". Dokument powstał z inicjatywy grupy Socjalistów i Demokratów w PE, a jego sprawozdawcą jest Robert Biedroń. Przed godz. 17.00 rezolucja została przyjęta przez Parlament Europejski. Za takim rozwojem wydarzeń głosowało 455 europosłów, przeciwko było 145, a 71 wstrzymało się od głosu.

PE przyjął rezolucję ws. aborcji w Polsce. Biedroń: To historyczny moment

„PE przyjął właśnie rezolucję potępiającą # wyroknakobiety. To historyczny moment, na który czekały tysiące Polek! Moje stanowisko jest niezmienne: »jej ciało, jej wybór«. Nie spocznę, póki Polki nie będą miały takich samych praw jak reszta Europejek. Nigdy nie będziecie szły same!” – napisał Robert Biedroń na Twitterze. „Parlament Europejski broni prawa Polek do decydowania o własnym ciele i potępia orzeczenie trybunału kontrolowanego przez PiS” – komentuje The Socialists and Democrats Group.

Decyzja TK ws. tzw. aborcji eugenicznej

Dzień przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim odbyła się burzliwa debata o sytuacji w Polsce po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. aborcji eugenicznej. Przypomnijmy – w czwartek 22 października TK uznał, że aborcja przeprowadzana w przypadku podejrzenia ciężkich wad płodu – jest niezgodna z Konstytucją.

