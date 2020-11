NA ŻYWO z Sejmu i Senatu. Intensywny dzień w parlamencie. Posłowie będą pracować też w sobotę

Piątek zapowiada się na mocno polityczny. Nie dość, że obrady wznowił Sejm, to swoje kończy Senat. Niewykluczone, że prace w izbie niższej potrwają do późnej nocy. Podsumowujemy, które ustawy będą procedowane i co nas czeka 27 listopada w parlamencie. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na żywo z Sejmu i Senatu.

Senat obraduje od środy, a na piątek planowane jest zakończenie trzydniowego posiedzenia izby wyższej. Senat wznowił obrady o godz. 9, a terminarz jest napięty. Kluczową ustawą, którą do końca posiedzenia powinien zająć się Senat jest kolejna ustawa tzw. covidowa, dotycząca „zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Oprócz tego senatorowie zajmą się ustawą o zmianie ustawy o paszach (chodzi o przesunięcie do 1 stycznia 2023 roku wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w karmieniu zwierząt) czy nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. facebook Posiedzenie Sejmu. Czym zajmą się posłowie? Posiedzenie Sejmu, które rozpoczęło się o godz. 10, zacznie się od ślubowania posła Szymona Pogody, który obejmie w klubie PiS mandat po Adamie Lipińskim. Później zaplanowany jest szereg sprawozdań z prac komisji, prowadzone będą prace dotyczące zmian nazw: Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. Jak wylicza Sejm na stronie internetowej głosowane będą m.in.: Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;

Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Blok głosowań miał rozpocząć się o godz. 20 w piątek. Doszło jednak do modyfikacji i tuż po rozpoczęciu posiedzenia wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski poinformował Polską Agencję Prasową: – Posiedzenie Sejmu będzie kontynuowane w sobotę od godz. 13, odbędą się wtedy głosowania.