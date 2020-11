„Kulminacyjny moment cywilizacji śmierci”. Czarnek: Doszliśmy do poziomu gorszego niż ZSRR i komunizm

– To obraz cywilizacji śmierci, to przed czym przestrzegał Jan Paweł II. Dziś mamy kulminacyjne momenty cywilizacji śmierci; jeśli Europa martwi się o atlas antykoncepcji, o prawo do aborcji, czyli zabijania, a nie o to, że Europejczycy się nie rodzą, to jesteśmy w kulminacyjnym momencie cywilizacji śmierci – mówił minister Czarnek w TVP Info, poproszony o ocenę Unii Europejskiej.

Czarnek: W Europie doszliśmy do poziomu gorszego niż Związek Radziecki i komunizm

– Ci Europejczycy to niemarksiści, którzy wyrastają dokładnie tego samego korzenia marksistowskiego, co komunizm bolszewicki i narodowy socjalizm niemiecki – stwierdził polityk Solidarnej Polski. Czarnek podkreślał przy tym, że w Europie doszliśmy do poziomu „gorszego niż Związek Radziecki i komunizm”. – Tam byli urzędnicy, którzy robili wszystko pod dyktat marksistów, ale nie wierzyli w marksizm. A dziś oni ślepo wierzą w marksizm – przekonywał.

Czarnek: Na tym polega praworządność w Polsce

Szef resortu edukacji i nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego został też poproszony o skomentowanie jednego z postulatów Strajku Kobiet, dotyczącego wsparcia dla dzieci zmuszanych do lekcji religii oraz uczestnictwa w praktykach religijnych. – To jest wolny kraj, można sobie postulować. Największą bzdurę można postulować, to nie znaczy, że można ją następnie realizować. Nie można realizować nawet najmniejszej bzdury, która jest sprzeczna z prawem. Na tym polega praworządność w Polsce – mówił. Jego zdaniem wspomniany postulat stoi w sprzeczności z polskim prawem.

