Cichanouska została zaproszona na spotkanie z Joe Bidenem

Jedna z kandydatek na prezydenta Białorusi spotka się z prezydentem elektem USA. Swiatłana Cichanouska o planowanej wizycie w Stanach poinformowała w rozmowie z dziennikarzami Biełsatu. – Planujemy spotkanie z Joe Bidenem. Mamy już nawet zaproszenie na takie spotkanie – przekazała liderka białoruskiej opozycji, która po wyborach z 9 października została zatrzymana, a następnie musiała opuścić kraj i zamieszkać na Litwie.

Cichanouska – Biden. Spotkanie w Waszyngtonie

Nie podano jeszcze daty spotkania Cichanouskiej z Bidenem. Ujawniono jedynie, że miałoby ono odbyć się w Waszyngtonie. Jeśli ta wizyta dojdzie do skutku, białoruska polityk dopisze kolejne nazwisko do imponującej wizyty światowych przywódców, z którymi miała okazję porozmawiać twarzą w twarz o sytuacji w swoim kraju. Do tej pory spotkała się już z przedstawicielami władzy Polski, Litwy, Niemiec, Szwecji, Holandii czy Francji, a także innych europejskich państw.

Siarhej Cichanouski nadal w więzieniu

Warto przypomnieć, że mąż Cichanouskiej, Siarhej, od 31 maja znajduje się w białoruskim więzieniu. Pierwotnie to on miał startować w wyborach prezydenckich jako rywal Aleksandra Łukaszenki. Jego żona podjęła tę decyzję niejako w zastępstwie męża, ale od tamtej pory stała się samodzielnym politykiem i nagłaśnia sytuację swoich rodaków.

