Kaczyński, Budka, Zandberg? Kukiz ujawnił, z kim zamierza rozmawiać

Paweł Kukiz na antenie Polskiego Radia 24 mówił o przyszłości swojej partii. – Na razie rozmawiam absolutnie ze wszystkimi. Ta nowa sytuacja pojawiła się wczoraj. Ja się domyślałem, że może dojść do takiego zdarzenia, do tego rozstania – stwierdził, odnosząc się do rozłamu w Koalicji Polskiej, do którego doszło w czwartek 26 listopada.

W dalszej części audycji Paweł Kukiz stwierdził, że „trochę go dziwi forma tego rozstania”. – Jeżeli się epatuje cały czas, m.in. działacze PSL epatują nazwą Koalicja Polska i mówią, że to jest Koalicja Polska, PSL, jeszcze kiedyś Kukiz’15, potem Unia Europejskich Demokratów i Konserwatyści Marka Biernackiego, a wyklucza się Kukiz’15 tylko na podstawie uchwały Komitetu Rady Naczelnej PSL… Były cztery podmioty i jeżeli zawarliśmy wszyscy miedzy sobą umowę (…) na współpracę w ramach jednego koła parlamentarnego, to ja rozumiem, że wszystkie cztery podmioty decydują, czy kogoś kolejnego przyjąć, czy kogoś wykluczyć – opisał na antenie Polskiego Radia.

My zostaliśmy wykluczeni nie na zasadzie głosowania wszystkich podmiotów, tylko na podstawie żądania Rady Naczelnej PSL – kontynuował Paweł Kukiz.

Kaczyński, Budka, Zandberg. Z kim będzie rozmawiał Kukiz?

Polityk mówił także, że zamierza rozmawiać ze wszystkimi środowiskami politycznymi i podkreślił, że ma „swoje idee”. – W tej chwili jestem na etapie prowadzenia rozmów, poczynając od pana prezesa Kaczyńskiego. Zamierzam również spotkać się, jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę, z Borysem Budką, z panem Czarzastym być może, z Zandbergiem, Biedroniem, jeśli trzeba będzie. Ze wszystkimi chcę rozmawiać – przekazał Paweł Kukiz.

Czy polityk planuje rozmowy z Szymonem Hołownią? – Próbowałem się skontaktować z panem Hołownią przez pana Kobosko, ale raczej… nie wiem… Napisałem jakąś życzliwą informację na Twitterze, ale spotkałem się prawie z jakąś agresją. Więc przestałem pisać – powiedział polityk i dodał, że jeżeli Szymon Hołownia słucha radiowej audycji i jest zainteresowany realizacją postulatów proobywatelskich, to jest otwarty na taką współpracę.

