Przemysław Czarnek o orędziu marszałka Grodzkiego: To jest skandal

– Wzruszające, kiedy człowiek znany z umiłowania pieniędzy ze swojej przeszłości, mówi o pieniądzach, a nie o wartościach – powiedział Przemysław Czarnek, komentując orędzie Tomasza Grodzkiego. Minister edukacji poinformował, że słyszał jedynie jego fragmenty.

– Problem polega na tym, że mamy przecież kilka ośrodków władzy. To prawda. Mamy rząd, mamy Sejm, mamy prezydenta i mamy Senat. Ale mamy jedną wspólną politykę zagraniczną, a politykę zagraniczną Polski prowadzi rząd RP zgodnie z Konstytucją – podkreślił na antenie RMF FM Przemysław Czarnek. – Jeżeli Senat, i to jeszcze ustami marszałka, podważa stanowisko negocjacyjne Polski prowadzone przez premiera, to to jest działanie na szkodę państwa i tak działa właśnie pan marszałek Grodzki – ocenił szef resortu edukacji.

– To nie jest kwestia uderzenia w jakieś czułe struny, tylko to jest kwestia po prostu oceny skandalicznego zachowania pana marszałka – powiedział Przemysław Czarnek i podkreślił raz jeszcze, że „mamy jedną, wspólną politykę zagraniczną”.

Jeśli Senat chce stworzyć swoją politykę zagraniczną, tak naprawdę, wyłamuje się z państwa polskiego. Trzeba to wprost mówić. Nie można tego rodzaju rzeczy mówić w oderwaniu od stanowiska rządowego i w oderwaniu od Konstytucji RP. To zrobił pan marszałek Grodzki. To jest skandal – podsumował Przemysław Czarnek na antenie RMF FM.

