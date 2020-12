Viktor Orban z rewizytą w Warszawie. Spotka się z premierem Morawieckim

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki udał się z wizytą do Budapesztu, gdzie ugościł go Viktor Orban. 30 listopada to premier Węgier przyjeżdża do Warszawy.

Krótką zapowiedź spotkania premierów obu krajów przedstawił rzecznik rządu Piotr Mueller. Jak zaznaczył, ma ono dotyczyć m.in. dalszych działań w związku z trwającymi w Unii Europejskiej negocjacjami budżetowymi. – Toczą się kuluarowe dyskusje, w związku z tym panowie premierzy chcą dzisiaj omówić te różne propozycje – przekazał. – Dzisiejsze robocze spotkanie ma na celu między innymi omówienie dalszych działań w kontekście negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej oraz zbliżającego się szczytu Rady Europejskiej – mówił Mueller. Mueller: Polska i Węgry przeciwko mechanizmowi praworządności Rzecznik rządu przypomniał, iż Morawiecki z Orbanem są przeciwko wprowadzeniu mechanizmu praworządności, łączącego budżet unijny z kwestią przestrzegania unijnego prawa w państwach członkowskich. Wspomniał o wypowiedzi premiera Polski, który w dyskusji z kanclerz Angelą Merkel zapowiadał szkodliwe emocje i napięcia polityczne w Unii Europejskiej. – Nam należy na silnej Unii Europejskiej, ale takiej która ma określone kompetencje, wynikające wprost z traktatów – podsumował Mueller. Czytaj też:

