Grzegorz „Zniszczę cię” Schetyna? Polityk odpowiedział na pytanie słuchacza o przydomek

Grzegorz Schetyna nieprzerwanie zasiada w Sejmie od 1997 roku, zdążył w swojej karierze politycznej być szefem Platformy Obywatelskiej, gdy ta była w opozycji, a za dobrych czasów partii sprawował szereg najwyższych funkcji państwowych. Od 2007 do 2015 roku był m.in. wicepremierem, szefem MSWiA, szefem MSZ oraz marszałkiem Sejmu.

Jak można się domyślić, wraz z awansami (dochodzi do tego aktywność Schetyny w regionalnych strukturach PO) polityk zyskiwał wielu wrogów, także wśród ludzi ze swojej partii. Wiele razy media obiegały doniesienia o tym, jak ostro Grzegorz Schetyna traktował politycznych oponentów, dlatego też przylgnęła do niego specyficzna łatka. Są osoby, które mówią, ze to Grzegorz „Zniszczę cię” Schetyna.

Grzegorz „Zniszczę cię” Schetyna? Polityk odpowiada

W „Gościu Radia ZET” jeden ze słuchaczy dopytywał właśnie o ten rzekomy przydomek „Zniszczę cię”, czy jest to „mit czy prawda”. Grzegorz Schetyna, z którym rozmawiała Beata Lubecka, najpierw się zaśmiał, po czym odparł:

– Jest wymysłem, nie wiem, czy dziennikarskim, czy tych, którzy może chcieli opisać mój charakter w inny sposób, niż rzeczywiście wygląda.

Prowadząca zaczęła dopytywać: – Czyli po prostu Grzegorz Schetyna jest miły, łagodny, zapomina szybko, puszcza w niepamięć, tak?

– Z tym zapominaniem jest różnie, niektórzy mówią, że mam dobrą pamięć (...), ale pamiętam też bardzo dużo dobrych rzeczy – powiedział.

