Spotkanie Rady Koalicji Zjednoczonej Prawicy. O czym rozmawiają politycy?

Rada Koalicji Zjednoczonej Prawicy spotkała się we wtorek 1 grudnia. Jarosław Gowin przyznał na antenie Polskiego Radia, że politycy PiS, Porozumienia i Solidarnej Polski będą dyskutować m.in. o walce z koronawirusem i szczepieniach na COVID-19. - Rada koncentruje się na dwóch najważniejszych zagadnieniach dla Polski. Po pierwsze na dalszej fazie walki z koronawirusem i przygotowaniu się do masowej akcji sczepień, która mamy nadzieję rozpocznie się już od drugiej połowy stycznia. Chociaż tutaj wszystko zależy od tempa prac naukowców i ekspertów, którzy weryfikują poszczególne szczepionki - tłumaczył wicepremier. Jednocześnie polityk dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, natomiast będzie zachęcać do zaszczepienia się szczególnie osoby z grup podwyższonego ryzyka.

Z relacji Jarosława Gowina wynika, że na spotkaniu Rady Koalicji poruszona zostanie także kwestia szczytu Unii Europejskiej, który odbędzie się 10 oraz 11 grudnia. Unijni przywódcy z pewnością będą dyskutować o kształcie budżetu oraz mechanizmie wiążącym praworządność z wypłatą funduszy dla państw członkowskich.

Czytaj też:

Gowin krytycznie o reformach Ziobry: Długo, by dyskutować na temat skutków zbyt licznych zmian