Portugalia poparła weto Polski i Węgier do budżetu UE? Premier Costa komentuje

Portugalski dziennik „Publico” twierdzi, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej premier tego kraju Antonio Costa miał skrytykować propozycję uzależnienia funduszy europejskich od przestrzegania praworządności. Dziennikarze twierdzą, że za zamkniętymi drzwiami Portugalia stanęła po stronie Polski i Węgier, które nie zgadzają się na propozycję niemieckiej prezydencji dotyczącą uzależnienia wypłaty unijnych środków od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad praworządności. Gazeta wspomina o wypowiedzi premiera krytykującej sam mechanizm. Według Costy „omawianie kwestii wartości unijnych w powiązaniu z pieniędzmi wcale nie oznacza ich obrony, ale spieniężanie i obniżenie znaczenia jedynie do środka wymiany”. Według „Publico” krytyczny stosunek portugalskiego rządu wpisano do niejawnego protokołu z posiedzenia. Taką informację miał potwierdzić Witold Waszczykowski. – Portugalia grała po naszej stronie w tej wojnie ideologicznej – powiedział gazecie europoseł PiS i były szef MSZ.

Premier Costa dementuje doniesienia

Oficjalnie władze Portugalii wypowiadają się w zupełnie innym tonie. We wtorek 1 grudnia w godzinach wieczornych Antonio Costa spotkał się w Brukseli z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rozmowy dotyczyły przygotowań prowadzonych przez Portugalię przed przejęciem prezydencji w UE. W trakcie konferencji prasowej premier Portugalii był pytany o stanowisko w sprawie unijnego budżetu oraz mechanizmu wiążącego praworządność z wypłatą środków budżetowych. Szef portugalskiego rządu podkreślił, że stanowisko jego kraju w tej sprawie jest jasne i znane od dawna. – Jesteśmy przywiązani do porozumienia ustalonego w lipcu. Wspieramy niemiecką prezydencję w kwestii powiązania budżetu z praworządnością. Wspieramy wartości europejskie. Kiedy Portugalia wchodziła do UE, nie było wspólnego rynku, ale była wspólnota wartości. Dla nas jest to rzecz absolutnie fundamentalna. Wartości takie jak praworządność czy demokracja są najważniejsze – tłumaczył. Antonio Costa dodał, że nie można łamać porozumień, które już zostały zawarte (chodzi o burzliwe negocjacje w lipcu – red.).

MSZ Portugalii także zaprzecza

Po publikacji „Publico” także portugalskie MSZ wydało oświadczenie, w którym podkreślono, że poszanowanie praworządności było dla rządu zawsze czerwoną linią i nie jest prawdą, że zmieniono stanowisko w tej sprawie.Jednocześnie w komunikacie zaznaczono, że portugalski rząd jest zawsze gotowy do znalezienia rozwiązania, które pozwoliłoby na osiągnięcie porozumienia.

Stanowisko Portugalii w kwestii mechanizmu jest szczególnie ważne, ponieważ w styczniu to właśnie to państwo przejmuję prezydencję w UE od Niemiec i tym samym będzie odpowiedzialne za prowadzenie dalszych negocjacji.

