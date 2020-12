Sędzia Krystyna Pawłowicz apeluje na Twitterze. „Żadnych kompromisów z Niemcami!”

Negocjacje dotyczące przyszłości unijnego budżetu rozpalają spore emocje w gronie internetowych komentatorów. Temperatura sporu pomiędzy Polską i Węgrami, a pozostałymi krajami UE udzieliła się Krystynie Pawłowicz. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego na chwilę zapomniała o apolityczności i znów poczuła się jak wojująca w ławach sejmowych posłanka PiS. Za pośrednictwem Twittera dała jasny wyraz swoim przekonaniom na ten temat.

Pawłowicz: Żadnych kompromisów z Niemcami!

„Żadnych kompromisów z Niemcami! Kompromisowe oddanie Niemcom „połowy” suwerenności to oddanie jej w całości... Jest TYLKO powrót do postanowień traktatowych. Białe, albo czarne, tu miejsca na ŻADNE oszukańcze szare „kompromisy” NIE MA” – pisała Pawłowicz we wtorek 1 grudnia.

twitter

Polska i Węgry chcą weta

Polska i Węgry stanowczo sprzeciwiają się powiazaniu unijnego budżetu z praworządnością w państwach członkowskich. Z powodu przegłosowania projektu rozporządzenia o wprowadzeniu mechanizmu, który uzależnia wypłatę środków od praworządności, Polska i Węgry zapowiedziały zawetowanie unijnego budżetu. Obecnie w Brukseli toczą się negocjacje, które maja zażegnać groźbę nieprzyjęcia budżetu, a co za tym idzie również Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa.

