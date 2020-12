Wciąż nie ma uzasadnienia do wyroku ws. aborcji. Rzeczniczka TK zapewnia: Prace idą ku końcowi

Po ogłoszeniu w październiku wyroku TK, stwierdzającego niezgodność aborcji eugenicznej z konstytucją, oczy prawników i opinii publicznej skierowały się na parlament, który dostał zielone światło do wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych. Tymczasem Zjednoczona Prawica rozpoczęła grę na zwłokę. Jej politycy w licznych wywiadach stwierdzili, że do dalszych działań potrzebują pisemnego uzasadnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a wyroku – wbrew obowiązującym regułom – nie opublikowano niezwłocznie po jego wydaniu.

Rząd nie publikuje wyroku, TK nie ogłasza uzasadnienia

Jak na złość jednak, wspomnianego uzasadnienia nie było i nadal nie ma. Dziennikarze RMF FM w oparciu o nieoficjalne informacje zapowiadali, że ma się w nim skrywać furtka, pozwalająca rządowi PiS wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji i nie zaogniać atmosfery w kraju. Po wielotysięcznych protestach Strajku Kobiet politycy opcji rządzącej mieli przyjąć bardziej zrównoważoną strategię w kwestii aborcji. Podobne sugestie dementowała co prawda sędzia TK Krystyna Pawłowicz, jednak zwlekanie z wydaniem uzasadnienia dla wielu wydawało się znaczące. Wreszcie, 1 grudnia rząd przyjął stanowisko, w którym uzależnił publikację wyroku od ogłoszenia uzasadnienia.

Rzeczniczka TK: Sędziowie jeszcze nie podpisali się pod uzasadnieniem

W środę 2 grudnia Patryk Michalski z RMF FM zdołał zapytać o tę sprawę rzeczniczkę TK, Aleksandrę Wójcik. – Oczekujemy jeszcze na podpisy sędziów pod uzasadnieniem wyroku, na zdania odrębne (...) Nie jestem w stanie podać konkretnego terminu, mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej, prace idą ku końcowi – zapewniała przedstawicielka Trybunału. Wójcik zdradziła, że jeszcze nie wszyscy sędziowie podpisali się pod uzasadnieniem.

– Następnie musimy jeszcze sporządzić odpisy i doręczyć je do uczestników. Jeśli otrzymamy potwierdzenie odbioru, orzeczenie zostanie przekazane do publikacji – tłumaczyła. Nie chciała obiecać, że cały proces zakończy się jeszcze w tym roku. Wyraziła jedynie nadzieję, że "nastąpi to jak najszybciej".

