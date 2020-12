Media: Trump planuje ułaskawić swoje dzieci, zięcia i prawnika. Mimo, że nie mają nawet zarzutów

We wtorek 1 grudnia ABC News oraz "New York Times" donoszą o nietypowych rozważaniach Donalda Trumpa i jego bliskiego otoczenia. Tuż przed opuszczeniem urzędu prezydent Republikanów miałby skorzystać z prawa łaski w stosunku do Donalda Trumpa Jr., Erica Trumpa, Ivanki Trump i jej męża Jareda Kushnera. Ostatnią z piątku ułaskawionych osób miałby być osobisty prawnik prezydenta, Rudy Giuliani.

Co ważne, żadna osoba z powyższej piątki nie jest jeszcze za nic skazana. Nie mają nawet żadnych zarzutów, a dziennikarze nie wiedzą, o co poważnego mogliby być oskarżani. Według ich wiedzy Trump chce jednak uprzedzić cios, który przeciwko jego doradcom szykuje rzekomo jego następca, Joe Biden.

Trump ułaskawił Michaela Flynna

W ubiegłym miesiącu Donald Trump użył prawa łaski w stosunku do swojego byłego doradcy ds. narodowego bezpieczeństwa, Michaela Flynna. W tamtym przypadku współpracownik prezydenta dwukrotnie przyznał się do winy, polegającej na okłamaniu FBI w sprawie kontaktów z Rosjanami przed objęciem przez Trumpa fotela prezydenckiego.

