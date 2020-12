Nagi mężczyzna w mieszkaniu litewskiego konserwatysty. Sprzeczne tłumaczenia polityka

Internetowa konferencja, której poseł Gražulis długo nie zapomni, była zdalnym posiedzeniem parlamentarnego Komitetu Kultury. Spotkanie było transmitowane na YouTube, co dało jednemu z widzów szansę na zauważenie krótkiego występu niespodziewanego gościa. Po 13 minutach od rozpoczęcia nagrania pojawia się on na kilka sekund w okienku Petrasa Gražulisa. To nagi, młody i nieznany z nazwiska mężczyzna.

Golas w kamerze litewskiego posła. To syn, dziennikarz czy inny poseł?

Podczas podobnych wideokonferencji dzieją się najróżniejsze rzeczy i po kilku miesiącach funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości nikogo nie dziwią już podobne obrazki. Litewskie media sprawą Gražulisa zainteresowały się jednak ze względu na jego niezdarne tłumaczenia. Polityk najpierw stwierdził, że był to jego syn, co dla osób nieznających rodziny posła wydawało się wiarygodnym wyjaśnieniem. Później jednak Litwin zmienił wersję i zaczął mówić o prześladującym go dziennikarzu. Inny polityk z tego kraju, Remigijus Žemaitaitis, zauważył z kolei podobieństwo golasa do innego parlamentarzysty – Dobilasa Sinkevičiusa.

facebook

Petras Gražulis. Aborcyjny hipokryta

Cała sprawa jest szeroko komentowana na Litwie, ponieważ Gražulis to wyjątkowo kontrowersyjna postać. Podający się za konserwatystę polityk już w 2019 roku został bohaterem skandalu obyczajowego. Oficjalnie opowiadający się przeciwko aborcji poseł miał bowiem żądać od swojej partnerki usunięcia ciąży. Po wszystkim zapewniał w mediach, że nie będzie już utrzymywał relacji z kobietami, bo wpada przez nie w kłopoty. To zdanie oczywiście zostało mu przypomniane w związku z najnowszą aferą.

Czytaj też:

Gejowska orgia w Brukseli. Trela: Lewica nie daje się złapać jak ofermy z europejskiej prawicy