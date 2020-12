Morawiecki dla „FAZ”: UE w razie problemów chętnie odreagowuje na Polsce i Węgrzech

Wywiad z Mateuszem Morawieckim na łamach „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ukazał się w czwartek 3 grudnia. Premier Polski przekonuje w nim, że mechanizm praworządności może zostać użyty samowolnie i z powodów politycznych. – Dziś komuś nie podoba się polski rząd i stawiamy go pod pręgierzem. Jutro może to być rząd Włoch czy Portugalii, to zabierzemy im środki. To paradoks: ten mechanizm omija traktaty. Ma ponoć chronić praworządność, a sam jest fundamentalnym jej naruszeniem – argumentował.

Morawiecki: Gdy ta brama raz zostanie otwarta, to nikt już nie zdoła jej zamknąć

Dla Morawieckiego mechanizm praworządności stwarza niebezpieczeństwo prawnej niepewności i może mieć fatalne skutki dla całej Wspólnoty. – Gdy ta brama raz zostanie otwarta, to nikt już nie zdoła jej zamknąć – przekonywał niemieckich czytelników. – To jest kwestia podstawowego zaufania, na którym opiera się prawo europejskie. Nie możemy dopuścić do tego, że obok dobrego koronafunduszu przejdą złe regulacje, które są potencjalnie niszczycielskie dla całej UE – utrzymywał.

UE jak małżeństwo, które odreagowuje na dzieciach

Premier Morawiecki pozwolił też sobie na analogię, która z pewnością będzie szeroko cytowana w Europie. Unię Europejską porównał do małżeństwa w kryzysie. – Ma za sobą kryzys finansowy, brexit, doświadcza rosnących nierówności, co uważnie obserwuje Bundesbank. I w razie problemów chętnie odreagowuje na Polsce i Węgrzech – mówił.

Morawiecki: Każdy naród jest inny

Kłopoty Polski z praworządnością nasz premier zbywa brakiem zrozumienia dla polskiej historii. – Każdy naród jest inny w wielu aspektach. Decydujące jest wzajemne zrozumienie i współpraca. Jesteśmy w Europie ojczyzn i tak powinno pozostać. Nie sądzę, by unia transferów na dużą skalę była do zaakceptowania dla większości krajów UE – podkreślał. Porządek narzucany przez centralę porównał do systemu sowieckiego.

Czytaj też:

KE wszczęła wobec Polski procedurę o naruszenie unijnego prawa