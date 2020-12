TVP Info odkrywa błyskawice na kremie Nivea. Jest reakcja koncernu

Błyskawice i krem z hasłem „Dla kobiety z charakterem” to dla wielu proste skojarzenie – Nieva w swojej reklamie poparła Strajk Kobiet. Portal TVP Info zwrócił na to uwagę, cytując komentarze internautów. „Nivea, w co wy się bawicie, piorunków się wam na puszkach zachciało.... Jako kobieta z charakterem odradzę najbliższym kupno waszych kosmetyków..”. – przytaczali głos jednej z klientek.

Nivea popiera Strajk Kobiet? Firma dementuje

Beiersdorf zareagował zdecydowanie i w komunikacie odciął się od politycznych skojarzeń. „Wspomniany projekt zestawu NIVEA został przygotowany jako świąteczna edycja limitowana na długo przed rozpoczęciem protestów w Polsce. Projekt ten nie ma żadnych implikacji politycznych ani ukrytych znaczeń, a jakiekolwiek podobieństwo symboli jest czysto przypadkowe” – czytamy w oświadczeniu.

Pioruny na opakowaniu Nivea. Oświadczenie koncernu

„NIVEA i całym koncernie Beiersdorf stawiamy na akceptację, wzajemny szacunek, różnorodność i wspólnotę. Zawsze koncentrujemy się na ludziach, ich skórze i potrzebach, starając się zapewnić naszym konsumentom na całym świecie najlepsze produkty i pomóc im czuć się dobrze” – czytamy dalej.

twitterCzytaj też:

Fala hejtu na Lewandowską z powodu okładki „Elle”. Trenerka odpowiada na krytykę