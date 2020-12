„Proszę nie sugerować zachowań brukselskich”. Bortniczuk wysyłał posłów do hotelu

Kamil Bortniczuk w Polsat News zaapelował, by zwaśnieni Terlecki i Jackowski „spotkali się w którymś z pokojów hotelowych i spędzili ze sobą kilka godzin”. To miałoby dać im czas na wyjaśnienie wszystkich nieporozumień. Takie remedium na kłótnie rozbawiło Marka Sawickiego, który nawiązał do głośnej sprawy z Brukseli.