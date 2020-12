Dworczyk: Nie słyszałem, żeby o. Rydzyk bronił pedofili. Czasami słowa księży są manipulowane

Pomimo szeregu obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii koronawirusa, w sobotniej mszy z okazji Urodzin Radia Maryja wzięło udział kilkaset osób. Zwróciła na to uwagę Joanna Scheuring-Wielgus, która w mediach społecznościowych zapowiedziała złożenie zawiadomienie do prokuratury. „W naszym Toruniu ostatnio spisywano spacerujących po ulicach młodych ludzi. Policjo toruńska, gdzie jesteś teraz? Składam zawiadomienie do prokuratury na te towarzystwo, w związku ze złamaniem obostrzeń” – napisała posłanka na Twitterze. Także epidemiolog Paweł Grzesiowski stwierdził, że jest to sprawa dla sanepidu i prokuratury.

Dworczyk o Urodzinach Radia Maryja: Nie będę komentował zdarzeń czy sytuacji, których osobiście nie znam

– Ja mogę tylko powiedzieć, że pani poseł powinna przede wszystkim sama zająć się przestrzeganiem prawa, bo pamiętam, jak ostatnio wtargnęła do świątyni, przerywając mszę świętą. Więc akurat ona nie ma szczególnego prawa do wypowiadania się w kwestiach związanych z przestrzeganiem prawa – odpowiadał Dworczyk. – Natomiast oczywiście wszyscy powinniśmy przestrzegać zasad, które są wprowadzone przepisami związanymi z ograniczeniami w związku z pandemią COVID-19 – zastrzegł.

– Nie będę komentował zdarzeń czy sytuacji, których osobiście nie znam. Natomiast jeśli chodzi o łamanie przepisów takich czy innych, to zawsze, w każdym przypadku są stosowne służby. W przypadku przepisów sanitarnych jest sanepid, jest też policja – dodawał.

Dworczyk: Żadne wypowiedzi, które w jakiś sposób relatywizują pedofilię, nie powinny mieć miejsca

Ministra Dworczyka spytano też o wiarygodność PiS w walce z pedofilią w kontekście faktu, iż na Urodzinach Radia Maryja obecni byli prominentni politycy tej partii, m.in. Zbigniew Ziobro i Mariusz Błaszczak, a z ust o. Rydzyka padło kilka znaczących zdań.

– Nie słyszałem, żeby o. Tadeusz Rydzyk bronił pedofili – podkreślał Dworczyk. – Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość zaostrzyła przepisy i w tej sprawie jesteśmy absolutnie jednoznaczni – dodawał. Dopytywany stwierdził, że „żadne wypowiedzi, które w jakiś sposób relatywizują pedofilię, czy jest cień wątpliwości w jaki sposób się odnoszą do tego przestępstwa, nie powinny mieć miejsca”.

– Nikt nie powinien relatywizować przestępstw związanych z pedofilią, natomiast nie wiem o jakiej konkretnie sytuacji pani mówi. Czasami słowa księży, którzy wypowiadają się w kwestiach ataków na Kościół, które ostatnio mają miejsce, są manipulowane. To też jest niedopuszczalne, tak samo jak niedopuszczalna jest relatywizacja przestępstw pedofilii, tak samo nieuprawniona jest relatywizacja i nieuprawnione ataki na instytucję Kościoła – mówił.

