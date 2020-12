Tarczyński kontra dziennikarze TVN24 i Radia Nowy Świat. Awantura na konferencji w Sejmie

W pewnym momencie konferencji polityków Zjednoczonej Prawicy w Sejmie Agata Adamek z TVN24 zapytała o sprawe kontrowersyjnych słów o. Tadeusza Rydzyka ws. pedofili, które padły na mszy z okazji obchodów 29. urodziny Radia Maryja. We mszy brał udział również szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, dlatego Adamek zapytała polityków tej partii, czy ich szef nie powinien od razu zareagowac na słowa o. Rydzyka.

W odpowiedzi wiceminister Sebastian Kaleta przekonywał, że Zbigniew Ziobro zaostrzył kary za pedofilię i to za rzadów Zjednoczonej Prawicy został stworzony rejestr pedofilów i powołoano komisję ds. pedofilii.

– Pani redaktor, czy pani jest usatysfakcjonowana odpowiedzią – przerwał w pewnej chwili europoseł Tarczyński. – Nie do końca – odparła dziennikarka. – Bardzo mi przykro. Czy ma pani pytania związane z tematem konferencji? – odparł Tarczyński.

Adamek zwróciła uwagę, że nie było takiego zastrzeżenia, że maja być zadawane pytania związane tylko z tematem konferencji.

– Uwazam, że jest to bardzo wazny temat. Miliardy euro, które wypływają z unii europejskiej, z naszych kieszeni są bardzo ważnym tematem – stwierdził Tarczyński. – Ja też tak uważam, ale wyczerpaliśmy już ten temat. Pozwoli pan, panie pośle, że jako dziennikarka będę decydowała o tym, o co pytam –dodała dziennikarka.

Tarczyński komentuje pytania, dziennikarze oburzeni

Następne pytanie zadał Klaudiusz Slezak z Radia Nowy Świat. Dziennikarz prosił wiceministra Kaletę o przywołanie przynajmniej jednego dokonania powołanej kilka miesięcy temu komisji, która ma wyjaśniać przypadki pedofilii w Polsce. Wiceminister przekonywał, że to jeszcze za wczesny etap działań komisji, żeby mówić o konkretnych działaniach.

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy wiceminister Janusz Kowalski zgadza się ze słowami o. Tadeusza Rydzyka, że bp Janiak jest męczennikiem. Kowalski stanowczo podkreślił, że nie ma znaczenia kim jest pedofil, a ktokolwiek krzywdzi dziecko powinien trafić do więzienia. – Gdyby istniała kara śmierci osobiście uważam, i to jest moje zdanie, że osoby, które krzywdzą dzieci własnie tak powinny byc karane – dodał.

Do wymiany zdań wtrącił się także Tarczyński dopytując z jakiej stacji jest dziennikarz. – To jest to radio co zwalniają ludzi zaraz po założeniu, tak? Chciałem się upewnić – wtrącił. To oburzyło dziennikarzy, wśród których było słychac niezadowolone krzyki.

– No właśnie, to jest poziom dyskusji. Rozmawiamy tutaj o miliardach, a wy się bawicie słówkami, chcecie grać słówkami, nie dyskutując o tym, że setki miliardów wypływają z Europy. To jest właśnie poziom waszego dziennikarstwa – zarzucał Tarczyński. – Słyszycie, potępiamy pedofilię w całości, niezależnie czy to jest ksiądz, strażak, nauczyciel, czy ktoś inny. A wy chcecie nakręcać atmosferę wokół kilku słówek, ale setki miliardów, które premier Holandii Mark Rutte pozwala wyprowadzać, to już nie jest temat – ocenił Tarczyński.

Dzienikarz TVN24 odmawia zadawania pytań

Na koniec w wymianę zdań włączył się Radomir Wit z TVN24. – Ja krótko. To jest konferencja prasowa. Jeżeli zapraszacie państwo dziennikarzy na konferencję prasową to wysłuchuje się ich pytań. Jeżeli w takiej atmosferze ma to przebiegać, to ja rezygnuję i dziękuję, nie będzie już żadnych pytań –stwierdził stanowczo Wit.

Po tej deklaracji Tarczyński zapytał jeszcze, czy są pytania na temat przedstawianego raportu, a po chwili politycy podziękowali za konferencję i zakończyli ją.

