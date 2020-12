Samorządowcy z Polski i Węgier piszą do von der Leyen. Liczą na unijne środki nawet w razie weta

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, podpisany przez kilkuset polskich i węgierskich samorządowców.

„ Głos PiS nie jest głosem wszystkich Polaków, a głos Viktora Orbana głosem wszystkich Węgrów. Nieodpowiedzialni politycy nie mogą odbierać milionom obywateli szans na udział we wspólnej odbudowie UE po kryzysie. Setki samorządowców Polski i Węgier podpisało list w tej sprawie do szefowej European Commission Ursuli von der Leyen ” – pisze Trzaskowski publikując list.

Pod listem widnieje ponad 270 podpisów, ale prezydent stolicy zapewnia, że kolejne podpisy wciąż spływają.

Samorzadowcy ocinają się od Orbana i Morawieckiego

W opublikowanym liście samorządowcy sprzeciwiają się polityce prowadzonej przez rządy ich państw. „Rządy Węgier i Polski po raz kolejny wykazały całkowity brak poszanowania dla podstawowych wartości naszej Unii, odrzucając mechanizm uwarunkowania wypłaty funduszy unijnych od przestrzegania zasady praworządności, w konsekwencji blokując kolejny wieloletni budżet UE, w tym przyznanie tak potrzebnej pomocy na odbudowę po kryzysie COVID-19. Pod pretekstem ideologii” – czytamy.

Zarzucają, że polskie i węgierskie władze chronią system polityczny „oparty na nieograniczonej władzy, kumoterstwie i zmanipulowanej sferze publicznej” . „My, przedstawiciele polskich i węgierskich samorządów, potępiamy działania pana Orbana i pana Morawieckiego. Reprezentując miliony Węgrów i Polaków, wyrażamy poparcie dla ochrony zasady praworządności i dokładnego nadzoru nad funduszami unijnymi, aby nasze wspólne środki służyły dobru publicznemu, a nie antydemokratycznym i nieuczciwym interesom” – dodano w liście.

Będzie nowy Fundusz Odbudowy?

Samorządowcy martwią się szczególnie o możliwość nieotrzymania środków z Funduszu Odbudowy. Proponują nowe rozwiązanie. „W przypadku porozumienia międzyrządowego bez Węgier i Polski proponujemy, aby UE wykorzystała środki pierwotnie przydzielone w ramach Next Generation EU dla Węgier i Polski na utworzenie Funduszu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla polskich i węgierskich samorządów, aby mogły one napędzać trwałe ożywienie gospodarcze oparte na sprawiedliwości społecznej” – czytamy w liście. „My, przedstawiciele węgierskich i polskich samorządów lokalnych jesteśmy gotowi do odegrania w tych działaniach konstruktywnej roli” – dodano.

