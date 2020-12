„Praworządnością jest aborcja na życzenie”. Dera do Olejnik: Pani się za głowę chwyta

Polska i Węgry zapowiadają, że zawetują unijny budżet, jeżeli wypłacanie środków będzie powiązane z kryterium praworządności. Tę kwestię komentował na antenie TVN24 Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta.

Prezydent Andrzej Duda popiera stanowisko polskiego rządu, bo ta sprawa jest sprawą fundamentów funkcjonowania UE. Otóż traktaty europejskie to jest tak jak Konstytucja dla naszego kraju: albo się działa zgodnie z Konstytucją, zgodnie z traktatami, albo się tego nie robi. Kwestia powiązania budżetu z praworządnością, z rozporządzeniem, o którym będzie decydowała większość w PE, jest niezgodna z traktatem europejskim. Takiego prawa nie ma – podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Budżet UE. Andrzej Dera o „projekcie w PE”

Andrzej Dera w programie „Kropka nad i” podkreślił, że „wszystkie kraje chcą praworządności”. – My też chcemy praworządności, ale nie traktowanej w ten sposób, że nam się będzie mówiło, co my możemy robić, a czego nam nie wolno robić. Jest przygotowany przecież projekt w PE, który mówi, że np. praworządnością jest aborcja na życzenie. A Polacy tego nie chcą – powiedział. – Panie ministrze... – próbowała przerwać Monika Olejnik. – Adopcja przez pary jednopłciowe, Polacy tego nie chcą. Pani się za głowę chwyta, ale takie są tam ustalenia – kontynuował Andrzej Dera.

– Panie ministrze, o czym pan mówi? Uważa Pan, że Jarosław Gowin, jeden z najbardziej konserwatywnych polityków, chciałby, żeby w Polsce były małżeństwa gejowskie, żeby były dzieci adoptowane przez gejów? O czym pan mówi? – dopytywała Monika Olejnik. – Mówię o tym, co jest przygotowane w PE, a premier Gowin mówił o tym, żeby były ustalenia, co to jest ta praworządność, żeby były jasne i czytelne kryteria – odparł Andrzej Dera. – Kwestia budżetu nie powinna być wiązana z jakąkolwiek procedurą – dodał.

