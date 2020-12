Rzecznik PiS odciął się od wypowiedzi o. Rydzyka: Te słowa paść nie powinny

– Uważam, że słowa paść nie powinny. One zupełnie, zupełnie nie pasują do tematu – stwierdził jednoznacznie Radosław Fogiel. – Przepraszam, ale nie mówimy o sprawach, które można rozpatrywać w kategorii pokusy. W kategorii pokusy to można mówić, jeżeli ksiądz zbyt frywolnie będzie rozmawiał z nadobną parafianką, a nie w tego typu sprawach. Wiem, że już zarówno redemptoryści, jak i hierarchia kościelna w tej sprawie działają – przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości.

Fogiel: Tego typu słowom nie da się przyklasnąć

Fogiel proszony był o skomentowanie obecności na Urodzinach Radia Maryja polityków obozu rządzącego, m.in. Zbigniewa Ziobry i Mariusza Błaszczaka. – Ja nie będę rozgrzeszał sumień innych polityków. Należałoby ich pytać o tę obecność. Jeśli pan pyta o przyklaskiwanie, to na pewno tego typu słowom nie da się przyklasnąć – odpowiadał Robertowi Mazurkowi poseł PiS.

Fogiel: Stanowisko partii wobec pedofilii jest jasne, twarde i niezmienne

Przypomniał, iż prezes partii Jarosław Kaczyński podkreślał, że „ani Nobel ani purpura nikogo nie chronią przed odpowiedzialnością za czyny pedofilskie”. – Nasze stanowisko jest absolutnie jasne. A o reakcje polityków tam obecnych trzeba pytać tych polityków – stwierdził. – Moje stanowisko i stanowisko partii wobec pedofilii jest jasne, twarde i niezmienne – dodawał później.

