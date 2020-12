Orban przyleci do Warszawy. Nieoficjalnie: Spotka się z Kaczyńskim i Morawieckim

We wtorek 8 grudnia dojdzie do spotkania między Viktorem Orbanem a Jarosławem Kaczyńskim i Mateuszem Morawieckim – podaje 300polityka.pl. Po przerwie do rozmów mają dołączyć Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Celem spotkania jest ustalenie ostatecznej wersji kompromisu, nad którą pracują premierzy Polski i Węgier oraz Angela Merkel – podaje wspomniane źródło.

Szczyt UE. Jakie kwestie będą omawiane?

W czwartek i piątek (10 i 11 grudnia) unijni przywódcy spotkają się w Brukseli, aby omówić m.in. kwestie dotyczące działań podejmowanych w związku z pandemią koronawirusa, zmian klimatycznych oraz bezpieczeństwa. Oczekuje się, że na szczycie zostaną zamknięte najważniejsze kwestie dotyczące budżetu Unii Europejskiej. Przypomnijmy – Polska i Węgry zapowiadały, że zawetują unijny budżet, jeżeli wypłacanie środków będzie powiązane z kryterium praworządności.

Stanowisko polskiego rządu popiera prezydent Andrzej Duda, co przekazał Andrzej Dera na antenie TVN24.

Prezydent Andrzej Duda popiera stanowisko polskiego rządu, bo ta sprawa jest sprawą fundamentów funkcjonowania UE. Otóż traktaty europejskie to jest tak jak Konstytucja dla naszego kraju: albo się działa zgodnie z Konstytucją, zgodnie z traktatami, albo się tego nie robi. Kwestia powiązania budżetu z praworządnością, z rozporządzeniem, o którym będzie decydowała większość w PE, jest niezgodna z traktatem europejskim. Takiego prawa nie ma – podkreślił sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

