„Jesteśmy optymistami”. Rzecznik rządu podsumowuje rozmowy Viktora Orbana z Mateuszem Morawieckim

We wtorek po południu premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Tematem rozmów, których w ostatnich tygodniach między Morawieckim a Orbanem było wiele, pozostają negocjacje unijnego budżetu, tzw. mechanizm praworządności oraz ewentualne weto.

Tuż po rozmowie z Morawieckim na antenie Polsat News głos zabrał szef węgierskiego rządu, który podsumował rozmowy z polskimi władzami. Później, po godz. 20, zorganizowano konferencję prasową, na której rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, jakie są konkluzje spotkania.

Rzecznik rządu mówił, że „Polska i Węgry wspólnie podtrzymują swoje stanowisko”, że należy oddzielić kwestie oceny praworządności od budżetu unijnego.

– Jesteśmy przekonani, że to stanowisko zbiera coraz więcej poparcia. Ta jasność przepisów jest najważniejsza. Krótko mówiąc, chcemy, aby przepisy dotyczące warunkowości odnosiły się kwestii budżetowych i były jasne i wyklarowane przez organy Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że takie konkluzje negocjacyjne będą elementem dalszych działań UE i z takim stanowiskiem rząd Polski będzie brał udział w posiedzeniu Rady Europejskiej – powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu stwierdził również, że jest szansa na to, by na posiedzeniu Rady Europejskiej (10-11 grudnia), doszło do porozumienia. – Jesteśmy optymistami co do porozumienia. Mamy nadzieję, że konkluzje pozwolą przyjąć budżet Unii Europejskiej, bo jest to budżet korzystny – mówił.