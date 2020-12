Ultimatum wobec Polski zostało przedłużone? Trwają negocjacje ws. budżetu UE

W najbliższy czwartek 10 grudnia rozpocznie się unijny szczyt, który poprzedzają przeciągające się negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu budżetu. Polska i Węgry zapowiadają zgłoszenie weta, jeśli pozostałe kraje będą obstawać przy powiązaniu go z kwestią praworządności.

W poniedziałek korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon informowała, powołując się na słowa „wysokiego rangą dyplomaty UE”, że do wtorku oczekuje się „porozumienia lub jasnego sygnału od Polski i Węgier”. Warunek, o którym mówił dyplomata, zakładał, że jeżeli sygnał nie nadejdzie, można się spodziewać zwrotu w stronę scenariusza B, który oznacza niekorzystne dla Polski prowizorium budżetowe oraz koronafundusz dla 25 państw bez Polski i Węgier.

Budżet UE. Trwają negocjacje

Dzień później odbyła się wideokonferencja ministrów, w której brał udział m.in. minister ds. europejskich Michael Roth. – Robimy wszystko co w naszej mocy, negocjując w kuluarach, żeby znaleźć rozwiązanie, które byłoby do zaakceptowania dla wszystkich 27 krajów – stwierdził polityk.

Jak podaje portal wspomnianej wcześniej rozgłośni, dyplomaci w Brukseli zastanawiają się, czy „prezydencja niemiecka dostała sygnał z Warszawy i Budapesztu, że Polska i Węgry są gotowe do negocjacji bez otwierania mechanizmu »pieniądze za praworządność«". Z informacji, które przeciekają do mediów wynika, że negocjowane jest m.in. rozwiązanie, które zakłada powstanie deklaracji wyjaśniających, że „mechanizm nie jest uznaniowy i nie narusza on traktatowych kompetencji państw członkowskich” – podaje RMF FM.

Negocjacje ws. budżetu UE. Rzecznik rządu komentuje

We wtorek do Polski na spotkanie z Mateuszem Morawieckim przyleciał Viktor Orban. Po rozmowach polityków głos na konferencji prasowej zabrał rzecznik rządu. Piotr Müller m.in. mówił o zakulisowych rozmowach. – Siłą rzeczy nie chciałbym ujawniać kuluarów tych rozmów, ale mogę potwierdzić, że faktycznie od co najmniej kilku dni odbywają się rozmowy o charakterze roboczym, które szukają takiego kompromisu, który by godził stanowiska – stwierdził.