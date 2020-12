Wizyta Viktora Orbana w Warszawie. Jest zdjęcie z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim

Premier Węgier Viktor Orban we wtorek zjawił się w Warszawie, by odbyć rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim na temat negocjacji unijnego budżetu i tzw. mechanizmu praworządności. Do spotkania w stolicy Polski doszło tuż przed zaplanowanym na 10-11 grudnia szczytem Rady Europejskiej.

Poza spotkaniem z Mateuszem Morawieckim Orban rozmawiał także z wicepremierem i prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Już po wypowiedzi dla mediów na koncie Viktora Orbana na Facebooku pojawiły się zdjęcia z wizyty w Warszawie.

Na Facebooku Viktora Orbana dosyć szczegółowo za pomocą fotografii relacjonowano wizytę premiera Węgier w Polsce. Są zdjęcia z wnętrza samolotu, a także z pierwszego momentu spotkania z Mateuszem Morawieckim i Jarosławem Kaczyńskim.

Wszyscy trzej, premier i wicepremier oraz Orban, pozowali także do wspólnego zdjęcia. Politycy mają na twarzy maseczki i siedzą przy jednym stole.

