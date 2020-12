Beata Mazurek publicznie „gasi” Janusza Kowalskiego. „Na tym nam zależy”

Weto Polski i Węgier wobec propozycji powiazania budżetu UE z przestrzeganiem praworządności rozgrzewa polityków nie tylko na europejskich salonach, ale też w kraju. Na Twitterze uwidoczniły się różnice w podejściu do kompromisu w tej sprawie między koalicjantami ze Zjednoczonej Prawicy – politykami Solidarnej Polski a Porozumienia oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Budżet UE. Kompromis na horyzoncie

Przypomnijmy, że we wtorek doszło do spotkania premierów Mateusza Morawieckiego oraz Viktora Orbana. W towarzystwie Jarosława Kaczyńskiego szefowie rządów Polski i Węgier opracowywali strategię na szczyt Rady Europejskiej, który zaczyna się w czwartek 10 grudnia.

Nieoficjalnie mówi się o nowej propozycji kompromisu, którą zaproponowała niemiecka prezydencja. Miałby on polegać na doprecyzowaniu wytycznych dotyczących stosowania mechanizmu wiążącego wypłatę środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. O tym, że Polsce zależy na zapewnieniu, że nie będzie on stosowany arbitralnie, mówił rzecznik rządu Piotr Muller. Z wypowiedzi polityków po naradach wynikało, że nie wykluczają kompromisu, co Orban określił „polsko-węgierskim zwycięstwem”.

Kowalski kontra Mazurek

Kompromis zdaje się nie zadowalać polityków Solidarnej Polski, którzy otwarcie optują za wetem i twardą postawą w negocjacjach. Mówił o tym minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, a jego słowa powtórzył na Twitterze wiceminister Janusz Kowalski.

VETO jest jedynym i koniecznym rozwiązaniem, by uchronić Europę przed bezprawiem, a Polskę przed utratą części suwerenności – napisał polityk.

Słowa wiceministra w resorcie aktywów państwowych skomentowała Beata Mazurek. „Kompromis zamiast weta na tym nam zależy” – napisała europosłanka Prawa i Sprawiedliwości. W odpowiedzi na jej tweeta Kowalski odparł, że Polsce zależy na suwerenności, a wiec „ na utrąceniu w całości bezprawnego niemieckiego mechanizmu uznaniowości, który niezgodny jest z art. 7 TUE”. „Wierzę, że mówimy i myślimy o tym samym” – skwitował.

Gowin: „Weto albo śmierć” wbrew polskiemu interesowi

W podobnym tonie do Beaty Mazurek wypowiedział się Jarosław Gowin. Lider Porozumienia stwierdził, że logika „weto albo śmierć” jest sprzeczna z polskim interesem narodowym.

Jak powiedział wczoraj Victor Orban, jesteśmy o centymetr od rozwiązania: i suwerenna Polska, i wspólna Europa. I zagwarantowanie Polsce niezawisłych praw, i skorzystanie z setek miliardów unijnych funduszy – napisał wicepremier.

Szczyt RE. Wstępny kompromis „praktycznie gotowy”

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon poinformowała w środę 9 grudnia, powołując się na źródło w brukselskiej dyplomacji, że „praktycznie wstępny kompromis jest gotowy” . Z jej ustaleń wynika, że do porozumienia może dojść poprzez doprecyzowanie „wytycznych” do rozporządzenia o mechanizmie praworządnościowym.

Ważne wytyczne do rozporządzenia

Mają one stanowić swoistą instrukcję obsługi, w której zostanie szczegółowo opisane, w jakich sytuacjach będzie stosowany mechanizm praworządnościowy. Planowane jest wdrożenie terminarza, który określi, od kiedy rozporządzenie wejdzie w życie.

Kolejnym elementem porozumienia miałby być tzw. hamulec bezpieczeństwa. Jest to propozycja szefa Rady Europejskiej, która zgłaszana była już w lipcu, ale nie zapisano jej w rozporządzeniu. Daje ona krajowi, wobec którego Komisja Europejska będzie chciała rozpocząć odbieranie funduszy za łamanie praworządności, możliwość zawnioskowania o przeniesienie sprawy na szczyt Rady Europejskiej.

Wytyczne do rozporządzenia muszą teraz zaakceptować wszystkie kraje członkowskie.

