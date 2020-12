NA ŻYWO: Sejm debatuje nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego

W Sejmie po długim bloku głosowań (izba niższa rozpatrywała 452 poprawki Senatu do tzw. tarczy branżowej, blok został przerwany i ma być wznowiony później) ruszyła debata nad wnioskiem opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zanim zajęto się tym wnioskiem na sali sejmowej, był on opiniowany przez Komisję Spraw Wewnętrznych i Administracji, która wyraziła negatywną opinię na jego temat. Same obrady były burzliwe, co opisywaliśmy już na Wprost.pl.

Wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Relacja

20:17 - Pan kończy karierę polityczną jako postać groteskowa, okazał się pan być tym wszystkim, z czym obiecywał pan walczyć. To pan stworzył prawdziwy układ, stał się symbolem elit oderwanych od rzeczywistości, to pan uczynił Polskę słabą i odizolowaną - mówi Borys Budka o Jarosławie Kaczyńskim. 20:15 Borys Budka porusza kilkanaście wątków, atakuje Jarosława Kaczyńskiego za rozpętanie wojny z UE czy współpracę z Viktorem Orbanem, którego nazywa człowiekiem Władimira Putina. - Za to wszystko będzie pan rozliczony, pana czas się skończył. To już jest koniec. To wiedzą już politycy Zjednoczonej Prawicy. Oni często buntują się przeciwko panu, nie tylko w prywatnych rozmowach z nami, ale jawnie - mówi Budka. 20:12 Borys Budka z sejmowej mównicy zarzuca rządzącym, że nie przygotowali kraju na drugą falę pandemii koronawirusa. - Zajmowaliście się samymi sobą - kwituje i dodaje: - Premier Kaczyński wybrał przepychanki i walki o stołki zamiast doposażyć szpitale i zająć się tym, do czego powołani są odpowiedzialni politycy.



- Od 6 października tego roku, jedyną osobą, której poprawiło się bezpieczeństwo, to pan - rzuca lider PO do Jarosława Kaczyńskiego. Polityk wyrzuca prezesowi PiS, że rozpętał "piekło" kobietom, nawiązując do wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. 20:10 Głos zabiera Borys Budka, przedstawiciel wnioskodawców. Zaczyna od wspomnienia, że w listopadzie zmarło 47 tys. osób więcej. - To osobiście obciąża pana, panie premierze Kaczyński, bo to pan jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Polaków - mówi Budka, na sali słychać głosy sprzeciwu.



- Chciałbym, aby te liczby śniły się panu po nocach - dodaje lider PO. 20:08 Tę część obrad poprowadzi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Na sali są też już niektórzy członkowie rządu. Rozpoczęła się debata nad wyrażeniem wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. 20:04 Mimo zapowiedzi marszałek Elżbiety Witek, debata nie zaczęła się punktualnie. Posłowie i posłanki zabierają na razie miejsca na sali. 19:52 Przerwa w obradach do godz. 20, głosowania przerwane i za kilka minut, zgodnie z harmonogramem, ma wystartować debata nad wotum nieufności. 19:50 Debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego jest zaplanowana na godz. 20.



Na razie trwają jeszcze głosowania nad poprawkami Senatu do tzw. tarczy branżowej. Izba wyższa zgłosiła ich ponad 450, a blok głosowań rozpoczął się po godz. 17. Możliwe jest więc, że debata rozpocznie się trochę później. 19:41 Jeszcze przed rozpoczęciem debaty nad odwołaniem Jarosława Kaczyńskiego lider PO Borys Budka w Polsat News przekonywał: - Jarosław Kaczyński stracił większość w sercach i umysłach Polaków. Blisko 70 proc. wyborców chce, żeby został odwołany ze swojej funkcji.

Wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego – zarzuty opozycji

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera odpowiedzialnego za służby opozycja złożyła 19 listopada tego roku. Wotum nieufności to w zasadzie wniosek o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego z pełnionej funkcji.

Głównym zarzutem, który powtarza się w uzasadnieniu wniosku, jest wątek protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jak czytamy:

Jarosław Kaczyński, jako Wiceprezes Rady Ministrów, odpowiedzialny jest za politykę rządu w tej materii i ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za szereg zaniechań, w tym za uczynienie z Trybunału Konstytucyjnego instrumentu realizacji celów swojej działalności politycznej. Jarosław Kaczyński, jako Wiceprezes Rady Ministrów, ponosi również odpowiedzialność za to, że setki tysięcy Polek i Polaków z różnych krańców Polski zmuszonych zostało do protestowania.

Opozycja wyliczała również, że Jarosław Kaczyński „nie potrafił zareagować na szerzącą się falę zakażeń koronawirusem” czy „nie podjął negocjacji z demonstrantami”.