Zwrot ws. ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Trzaskowski: W tej atmosferze byłoby to kontrowersyjne

Deklaracja dotycząca ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie padła latem, kiedy Rafał Trzaskowski walczył z Andrzejem Dudą w wyborach prezydenckich. Polityk zapewnił wówczas, że jedna z ulic w zarządzanym przez niego mieście będzie nosić imię byłego prezydenta.

Nie będzie ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie? Trzaskowski komentuje

O datę powstania ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, był pytany Rafał Trzaskowski na antenie Radia Zet. – Zacząłem rozmowy z radnymi, dlatego że to oni podejmują decyzje i niestety na razie mam sygnały takie, że nie będzie zgody radnych dzisiaj w momencie, kiedy są pałowane kobiety na ulicach, na to, żeby wyciągać rękę w stosunku do tych, którzy się w ten sposób zachowują i którzy Lecha Kaczyńskiego ze złamaniem prawa w Polsce i w Warszawie świętują – powiedział prezydent stolicy. – Chcę przedstawić taką inicjatywę, ale muszę ją uzgodnić z radnymi – podkreślił w dalszej części audycji Rafał Trzaskowski.

Beata Lubecka dopytywała, czy trzeba rozumieć, że „nie ma zgody przede wszystkim radnych PO, KO, którzy mają większość w Radzie Miasta Warszawy”. Rafał Trzaskowski odpowiedział twierdząco. – I ja to rozumiem, że dzisiaj, w tej atmosferze byłoby to kontrowersyjne, ale będę na ten temat rozmawiał – zapewnił polityk.

