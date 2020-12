„Dzisiaj przez was wstydzę się za to, że jestem Polką”. Jachira mówi o „szatańskim pomyśle”

– Debatujemy o swobodnym przemieszczaniu się w Unii, jednak już za niedługo może to nas nie dotyczyć. Pani marszałek Witek dziwi się, jak Holendrzy mogą nas upominać, a ja chciałabym wyrazić wdzięczność parlamentowi holenderskiemu za to, że zajął się kwestią łamania praworządności w Polsce – powiedziała w środę 9 grudnia Klaudia Jachira podczas posiedzenia Sejmu. – Przypomnę, że wezwał on swój rząd do postawienia Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej za niewykonywanie wyroku TSUE w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – dodała.

W dalszej części krótkiego wystąpienia Klaudia Jachira po raz kolejny zwróciła się bezpośrednio do marszałek Sejmu. – Marszałek Witek, tu nie ma się, co dziwić. Tu trzeba przepraszać za to, że w obliczu takiego nieszczęścia Polska teraz blokuje pomoc dla chorych i cierpiących sióstr i braci w całej UE – stwierdziła posłanka Platformy Obywatelskiej.

Co to za szatański pomysł, żeby w ten sposób karać bezbronne narody? Wy nie macie ludzkich uczuć, nie wiecie, co to empatia i współczucie. Dla was życie ludzkie nic nie znaczy. Wstydzę się dzisiaj za ten Sejm, wstydzę się za ten rząd i dzisiaj przez was wstydzę się za to, że jestem Polką. Tak dla UE, nie dla weta – zakończyła Klaudia Jachira.

Szczyt RE. Jest decyzja ws. budżetu

Dzień później, w czwartek 10 grudnia, tuż po godz. 20:00 szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że na szczycie w Brukseli doszło do porozumienia ws. budżetu Unii i Funduszu Odbudowy. Oznacza to, że weta Polski i Węgier nie będzie.

