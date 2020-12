Solidarna Polska poza rządem? Jarosław Gowin i Mateusz Morawiecki komentują. „Będę namawiał o utrzymanie jedności”, „polityczne harakiri”

Negocjacje w sprawie unijnego budżetu zakończone, a po powrocie z Brukseli premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces Polski, a także Węgier, w rozmowach z UE. Nie wszystkim jednak podoba się porozumienie i nie jest to opozycja, a koalicjant Prawa i Sprawiedliwości w Zjednoczonej Prawicy.

Solidarna Polska jeszcze przed negocjacjami prezentowała twarde stanowisko w sprawie tzw. mechanizmu praworządności, apelując o odrzucenie tych propozycji Unii Europejskiej. Przywołać można słynne już „weto albo śmierć” polityka tej partii Janusza Kowalskiego. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski, stwierdził natomiast w oświadczeniu: „Decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem”.

Pojawiły się więc spekulacje, czy Solidarna Polska ma szansę przetrwać w Zjednoczonej Prawicy, skoro jej szefostwo i politycy mają tak odmienne zdanie od reszty koalicjantów. Oliwy do ognia dolał szef Porozumienia, wicepremier, Jarosław Gowin, mówiąc na konferencji prasowej: – Alternatywą dla naszego rządu są przedterminowe wybory.

Później w programie „Sprawdzam” w TVN24 Gowin zastanawiał się otwarcie nad przyszłością Solidarnej Polski. – Jeżeli koledzy z Solidarnej Polski zdecydują się wyjść z rządu – no cóż – stwierdził, dodając, że wyjście z rządu byłoby „politycznym harakiri”. Wicepremier wyraził jednak nadzieję, że „jest jeszcze czas, żeby tego scenariusza uniknąć”.

Solidarna Polska poza koalicją? W sobotę rozmowy

W tym samym programie „Sprawdzam” w TVN24 gościem był też wiceprezes Solidarnej Polski, poseł Michał Woś. Ten mówił z kolei, że „nie wie, czy premier nie został oszukany”, ale negatywnie ocenił porozumienie osiągnięte w Brukseli.

– Stanowisko Solidarnej Polski jest znane, bo prezes Zbigniew Ziobro wydał stosowne oświadczenie i wskazał jednoznacznie, że Solidarna Polska uważa, że akurat tego rodzaju konkluzje, zmierzające do przyjęcia porozumienia bezprawnie wiążących zabezpieczeń, są błędem – mówił Woś. Wiceminister zapowiedział przy tym, że w sobotę 11 grudnia członkowie zarządu Solidarnej Polski będą dyskutować „jakie są skutki tego, co się stało”.

Mateusz Morawiecki o możliwych wydarzeniach wokół Solidarnej Polski

Pytań o to, co może zrobić Solidarna Polska, nie uniknął również premier Mateusz Morawiecki. W sobotnim wywiadzie w RMF FM odpierał zarzuty koalicjanta, mówiąc, że „większość agencji międzynarodowych, prasy” dostrzegła sukces Polski w tych negocjacjach.

Natomiast o Solidarnej Polsce i jej liderze Zbigniewie Ziobrze mówił: – Nie rozmawiałem jeszcze ze Zbigniewem Ziobrą, ale powtórzę, że Zjednoczona Prawica to, jak mawiał Ronald Reagan, partia dużego namiotu. (...). Będę bardzo mocno namawiał naszych kolegów, żeby utrzymać jedność. Potrafiliśmy razem zrealizować wiele celów. (...). To są wielkie wartości. Warto na nie postawić, warto realizować program Zjednoczonej Prawicy. Będę wszystkich do tego przekonywał i mam nadzieję, że się uda.