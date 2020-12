Solidarna Polska może opuścić Zjednoczoną Prawicę. Co to oznacza?

W sobotę zebrał się zarząd Solidarnej Polski, by ocenić porozumienie na szczycie Rady Europejskiej. Przypomnijmy, że Polska i Węgry zrezygnowały z wetowania budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy po pandemii w zamian za doprecyzowanie rozporządzenia warunkującego wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności przez państwo członkowskie. W konkluzjach szczytu RE znalazła się deklaracja dotycząca mechanizmu „pieniądze za praworządność” .

Kompromis zamiast weta to rozwiązanie, przeciwko któremu opowiadali się politycy zgromadzeni wokół Zbigniewa Ziobry. Po ogłoszeniu porozumienia, lider Solidarnej Polski nazwał je błędem i zapowiedział, że zarząd partii zbierze się by ocenić tę decyzję. Do spotkania doszło w sobotę, a nieoficjalne doniesienia mówiły o wniosku o opuszczenie koalicji Zjednoczonej Prawicy, który miał złożyć wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Poseł zasłynął stwierdzeniem „weto albo śmierć”.

Zjednoczona Prawica bez Solidarnej Polski? Co to oznacza

W skład rządzącej obecnie w Polsce koalicji Zjednoczonej Prawicy wchodzą Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Porozumienie Jarosława Gowina oraz Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego. Koalicja tworzy w Sejmie klub pod nazwą Prawo i Sprawiedliwość, w skład którego po odejściu Lecha Kołakowskiego z PiS wchodzi 234 posłów, w tym 19 posłów Solidarnej Polski oraz 17 posłów Porozumienia.

Gdyby Solidarna Polska wyszła z koalicji, Prawo i Sprawiedliwość straciłoby większość w Sejmie (to połowa posłów +1, czyli 231 przy pełnym, 460-osobowym składzie), co uniemożliwiałoby partii rządzącej forsowanie ustaw bez pomocy innych środowisk politycznych.

Wyjście SP z koalicji oznaczałoby także utratę stanowiska ministra sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę i stanowisk przez jego wiceministrów, m.in. Janusza Kowalskiego. Mateusz Morawiecki zostałby z rządem mniejszościowym. Możliwe byłoby rozpisanie przedterminowych wyborów, bądź dalsze prowadzenie polityki w oparciu o sojusze z innymi politykami.

