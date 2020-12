Solidarna Polska po spotkaniu zarządu. Nieoficjalnie: Zapadła decyzja ws. przyszłości koalicji z PiS-em

W sobotę zebrał się zarząd Solidarnej Polski, by ocenić porozumienie na szczycie Rady Europejskiej. Przypomnijmy, że Polska i Węgry zrezygnowały z wetowania budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy po pandemii w zamian za doprecyzowanie rozporządzenia warunkującego wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności przez państwo członkowskie. W konkluzjach szczytu RE znalazła się deklaracja dotycząca mechanizmu „pieniądze za praworządność” .

Zarząd Solidarnej Polski. Wniosek o wyjście z koalicji

Kompromis zamiast weta to rozwiązanie, przeciwko któremu opowiadali się politycy zgromadzeni wokół Zbigniewa Ziobry. Po ogłoszeniu porozumienia, lider Solidarnej Polski nazwał je błędem i zapowiedział, że zarząd partii zbierze się by ocenić tę decyzję. Do spotkania doszło w sobotę, a nieoficjalne doniesienia mówiły o wniosku o opuszczenie koalicji Zjednoczonej Prawicy, który miał złożyć wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Poseł zasłynął stwierdzeniem „weto albo śmierć”.

Jak donosił Marcin Fijołek z Polsat News, choć pomysł miał spotkać się z aprobatą części polityków, ostatecznie nie zdobył szerszego uznania. Pojawił się za to kontrwniosek – o cofnięcie ministerialnej rekomendacji Kowalskiemu.

