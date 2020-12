„Twardziszonem trzeba być, nie miękiszonem”. Internauci mają używanie na Solidarnej Polsce. MEMY

Powoli opada kurz po negocjacjach ws. unijnego budżetu, które ostatecznie zakończyły się kompromisem, a nie wetem Polski i Węgier. Sytuacja uspokaja się także na krajowym podwórku. Mimo groźby zerwania koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, która padła choćby z ust wiceministra Michała Wosia, Solidarna Polska postanowiła pozostać w rządzie. Nieoficjalnie wiadomo, że wniosek o rozwód z PiS-em złożył wiceminister Janusz Kowalski. Zbigniew Ziobro poinformował jednak, że pomysł upadł w głosowaniu zarządu SP stosunkiem głosów 12:8.

„Weto albo śmierć”. Albo porozumienie i memy

Cała sytuacja zapewne będzie miała jeszcze poważne polityczne reperkusje, bowiem minister sprawiedliwości zapowiada m.in. głosowanie w Sejmie przeciw rozporządzeniu ws. budżetu i wnioski do TK oraz sądu w Luksemburgu, by je podważyć. Na razie mamy jednak chwilę oddechu, którą internauci wykorzystali do podsumowania w memach zamieszania wokół stanowiska Solidarnej Polski.

Oprócz politycznych konsekwencji zostały nam bowiem dwie internetowe ciekawostki – pojęcie „miękiszonów” , które ukuł minister Zbigniew Ziobro i sformułowanie „weto albo śmierć” , którym zabłysnął wiceminister Janusz Kowalski. Zaprawieni w wypominaniu politykom ich wpadek i niekonsekwencji twórcy memów z pewnością szybko o nich nie zapomną.

