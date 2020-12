Spięcie Czarzastego i Jabłońskiego w TVN24. „Zapisał się pan do partii, która zamordowała ponad 100 osób”

Rozmowa prowadzona przez Konrada Piaseckiego dotyczyła rozstrzygnięć ws. budżetu Unii Europejskiej i ich konsekwencji w Polsce. Przypomnijmy, że ostatecznie doszło do porozumienia, choć Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry apelowała do premiera Morawieckiego o zawetowanie budżetu. Choć partia zdecydowała się mimo różnicy zdań pozostać w koalicji Zjednoczonej Prawicy, to jej lider zapowiedział dalszy sprzeciw wobec rozporządzenia ws. budżetu m.in. w polskim Sejmie.

Jabłoński do opozycji: Przestańcie obniżać pozycję Polski

W pewnym momencie dyskusji na ten temat wiceminister Paweł Jabłoński zwrócił się do polityków opozycji w sprawie argumentu o osłabianiu pozycji Polski w UE. – Panowie, jeżeli mówicie o tym, że nie należy pogarszać pozycji Polski, obniżać pozycji negocjacyjnej, to ja mam taką prośbę: przestańcie to robić. Przestańcie głosować w Parlamencie Europejskim za nakładaniem sankcji na Polskę 17 września – mówił Jabłoński, przypominając, że w głosowaniu wstrzymali się tylko posłowie PSL, a PiS był przeciw. Zarzucił też opozycji prowadzenie szkodliwej dla Polski polityki i głosowanie w PE za sankcjami

Sprzeczka Czarzastego i Jabłońskiego

Odpowiedział mu Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. – Będziecie bili kobiety, będziemy o to walczyli – stwierdził wicemarszałek Sejmu. Wcześniej mówił o przypadku połamania ręki przez policjanta protestującej na Strajku Kobiet 19-latce.

Od pana, człowieka, który się w ’83 roku zapisał do partii komunistycznej (PZPR – red.), która dopiero co zamordowała ponad 100 osób w trakcie stanu wojennego, kilkadziesiąt tys. zamknęła w więzieniach i internowaniu, to ja od pana lekcji moralności nie będę odbierał – mówił wiceminister.

– Trochę refleksji, pan nie będzie mnie pouczał o prawach człowieka – dodał. Włodzimierz Czarzasty usiłował mu wejść w słowo przypominając, że posłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości był w VIII kadencji Sejmu Stanisław Piotrowicz, prokurator w czasie stanu wojennego.

