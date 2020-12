Byli #Piotrowicze, teraz #ObrońcyDemokracji. Młodzieżówka PiS 13 grudnia uderza w opozycję związkami z PZPR

Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości, czyli Forum Młodych PiS, w 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce postanowiła przypomnieć nie tylko najmłodsze ofiary wydarzeń roku 1981, ale też osoby związane z PZPR, które funkcjonują w przestrzeni publicznej w Polsce.

Wyciągnięto komunistyczną przeszłość Dariuszowi Rosatiemu, Michałowi Boniemu, Włodzimierzowi Czarzastemu, Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, Leszkowi Millerowi, Adamowi Mazgule czy Mirosławowi Różańskiemu. Jest jeden wspólny mianownik dla tych nominacji – wszyscy są związani z opozycyjnymi ruchami czy formacjami.

#ObrońcyDemokracji, czyli młodzieżówka PiS na tropie PZPR

Różański to doradca Szymona Hołowni, Mazguła to działacz Komitetu Obrony Demokracji, Rosati i Boni są z Platformy Obywatelskiej, a trio Czarzasty-Miller-Cimoszewicz składa się z aktywnych polityków przez wiele lat związanych z SLD. Młodzieżówka PiS akcję na Twitterze opatrzyła hasztagiem #Obrońcydemokracji, wytykając bohaterom swoich publikacji przynależność do PZPR, współpracę z SB, etc.

Politycy z taką przeszłością, prześmiewczo nazwani „Obrońcami Demokracji” zostali tak przedstawieni we wpisie zapowiadającym akcję:

13 grudnia przypominamy również o biografiach tzw. „obrońców demokracji”, którzy na co dzień zarzucają niedemokratyczność działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Kiedyś też #Piotrowicze, z obecnym sędzią TK na czele

Taka „pałka”, czyli wyciąganie politykom ich przeszłości i związków z PRL-owskimi władzami lub po prostu zasiadanie w KC PZPR, to nic nowego. Jeszcze kilka lat temu analogiczną akcję zrobiły Platforma Obywatelska i Nowoczesna, którą ochrzciły #Piotrowicze.

Opozycja wyciągała wówczas, że ówczesny przewodniczący komisji sprawiedliwości, poseł PiS, Stanisław Piotrowicz, był prokuratorem w stanie wojennym i należał do PZPR do 1978 roku. Piotrowicz obecnie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego z rekomendacji PiS.

Inny przykład: Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych, który w PZPR był od 1967 do 1980 roku.

Poniżej krótkie zestawienie obydwu akcji.

