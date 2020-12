Ważny dzień w USA. Kiedy Joe Biden dostanie list gratulacyjny od Andrzeja Dudy?

– Zgodnie z kalendarzem amerykańskim to dzisiaj zbierają się elektorzy i to dzisiaj dokona się wybór nowego amerykańskiego prezydenta, bo to elektorzy wybierają prezydenta USA – powiedział Krzysztof Szczerski na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. Szef gabinetu Andrzeja Dudy poinformował także, kiedy prezydent zamierza wysłać list gratulacyjny do Joe Bidena.

Dzisiaj ten wybór się dokona. I w związku z tym, tak jak prezydent zapowiedział, po wyborze przez elektorów, prezydent przekaże list gratulacyjny dla prezydenta elekta Joe Bidena, bo taki jest wynik głosowania amerykańskiego, takiego wyniku głosowania elektorów się dzisiaj spodziewamy. W związku z powyższym prezydent dzisiaj przekaże list gratulacyjny po głosowaniu elektorów – powiedział Krzysztof Szczerski.

Polityk dodał, że w liście będzie zawarte również zaproszenie dla Joe Bidena do złożenia wizyty w Warszawie. – To będzie, jak prezydent zapowiadał, oficjalne odniesienie się prezydenta do wyniku wyborów amerykańskich – podkreślił szef gabinetu Andrzeja Dudy.

Andrzej Duda bez zaproszenia na zaprzysiężenie Bidena?

Krzysztof Szczerski odniósł się także do spekulacji polityków opozycji, z których wynikało, że Andrzej Duda mógł nie zostać zaproszony na inaugurację prezydentury Joe Bidena. – To, co mówią politycy opozycji w sprawie inauguracji, jest po prostu kłamstwem – stwierdził jednoznacznie.

– Na inaugurację prezydentów amerykańskich już od dawna nie są zapraszane głowy innych państw. Oczywiście są jacyś goście zagraniczni, ale nie głowy państw. Taka jest praktyka amerykańska – dodał i zaznaczył, że „nie wiadomo, jaka będzie formuła inauguracji” prezydencji z powodu panującej pandemii koronawirusa.

Czytaj też:

Andrzej Duda bez zaproszenia na zaprzysiężenie Bidena? Strona amerykańska komentuje