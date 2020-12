Jarosław Kaczyński ocenia porozumienie ws. budżetu UE. Wicepremier użył militarnego porównania

„Gazeta Polska Codziennie” opublikowała fragment wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, który ukaże się w całości w najbliższą środę na łamach „Gazety Polskiej”. Wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego oceniał porozumienie, które zapadło na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli w sprawie budżetu Unii Europejskiej.

Powiem zupełnie szczerze, że udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty, a z drugiej – wzmocnić polski budżet, gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy – stwierdził Jarosław Kaczyński.