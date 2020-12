Janusz Kowalski: Nie zaszczepię się, to kwestia wolności i decyzji każdego człowieka

Polski rząd od kilkunastu dni aktywnie działa w sprawie szczepionek na COVID-19. Dzień dnia są konferencje prasowe na temat postępów w organizowaniu punktów szczepień, są też apele, by nie obawiać się szczepionek. Co jakiś czas aktualizowane są też dane na temat liczby zamówionych szczepionek.

Przedstawiciele władz nie ukrywają, że to właśnie szczepionka będzie najlepszą bronią do walki z pandemią koronawirusa i liczą, że rok 2021 będzie przebiegał właśnie pod dyktando ogólnonarodowych szczepień. Co rusz znajdują się jednak tacy, którzy zapowiadają, że nie skorzystają ze szczepień (rząd zapowiada, że te będą dobrowolne). Do tego grona dołączył właśnie Janusz Kowalski z Solidarnej Polski.

Janusz Kowalski o szczepieniach na COVID-19: Nie zaszczepię się na chwilę obecną

Poseł Solidarnej Polski, a także wiceminister aktywów państwowych, Janusz Kowalski w ostatnim czasie wielokrotnie kontestował linię rządzących. Był krytykiem porozumienia w sprawie unijnego budżetu, apelował „weto albo śmierć”. W programie „Newsroom” w Wirtualnej Polsce wyraził natomiast swoje poglądy na temat szczepionek.

– Na chwilę obecną nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi. To jest kwestia wolności i decyzji każdego człowieka– oznajmił Kowalski. Polityk zaznaczał przy tym, że mówi to wyłącznie w swoim imieniu.

– Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić. (...). Nie namawiam nikogo do tego, żeby się szczepił i nie namawiam nikogo, żeby się nie szczepił – podkreślił.

