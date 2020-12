Kłótnia Janusza Kowalskiego i Roberta Mazurka w RMF FM. „To jest chamska uwaga”

W Porannej Rozmowie na antenie RMF FM prowadzący Robert Mazurek i jego gość Janusz Kowalski dyskutowali o przeszłości wiceministra. Polityk Solidarnej Polski był bowiem związany wcześniej z Platformą Obywatelską. Dziennikarz wyliczył z kolei, że od czasu związania się ze Zjednoczoną Prawicą (najpierw jako ekspert, później członek rządu) i objęcia posady wiceministra, znacznie powiększył majątek.

Polityk bronił się, tłumacząc, że minęło sporo lat, a on jako ekspert miał znaczne zasługi, co wiązało się z zarobkami w biznesie i spółkach. Janusz Kowalski odbił piłeczkę w kierunku Roberta Mazurka, wypominając mu, że też zmieniał pracodawców.

Spór Kowalskiego i Mazurka

– Niech mi pan wskaże, ten jeden moment, kiedy ja teraz nie mówię tego, co kiedyś mówiłem albo nie zadaję pytań, które zadawałem – odparł Mazurek, odrzucając zarzuty o koniunkturalizm. Dziennikarz podkreślił, że w ciągu ponad 25 lat nie sprzedał się „ani Polakom, ani Niemcom”.

Kowalski odparł, że to dziennikarz powiedział mu, że zmienił podglądy przechodząc z PO do Solidarnej Polski. Poseł dopominał się o czas, by rozwinąć myśl. – Proszę, ma pan minutę na obronę swojego dobrego imienia – mówił Mazurek. – Nie ma pan ani jednego dowodu, że zmieniłem poglądy – przekonywał Kowalski.

Kowalski do dziennikarza: To jest chamska uwaga

Przypomniał, że jako ekspert związany z PiS „walczył z tym, co było złe w Platformie Obywatelskiej”. Mazurek skwitował: „Janusz Kowalski poglądy ma te same, tylko zmienia się stan konta”. Na tę uwagę ostro zareagował Kowalski.

To jest chamska uwaga. Ja sobie nie życzę takich uwag – odparł wiceminister.

– Jeżeli pan sprowadza służbę dla Rzeczypospolitej do oświadczeń majątkowych… Ja zrezygnowałem z pracy w Spółkach Skarbu Państwa i biznesie i przeszedłem do polityki, żeby zostać wiceministrem. Czego pan nie rozumie? – pytał. – Ja reprezentuję polski rząd, pan pracuje dla niemieckiego radia – dodał.

