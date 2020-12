Lider Bayer Full w TVP Info o „opłacanej opozycji”. Rachoń mu przerwał: Ludzie muszą pracować

Jednym z tematów w programie Michała Rachonia „#Jedziemy” na antenie TVP Info były ostatnie słowa liderów Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony Borys Budka podczas sejmowej debaty nad wnioskiem o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera zapowiadał zmianę strategii działania opozycji. – Za długo pozwalaliśmy, aby Jarosław Kaczyński wodził nas za nos. Daliśmy sobie przyprawić gębę totalnej opozycji i antyPiS-u, pora z tym skończyć – mówił wtedy lider PO.

Z drugiej strony prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział współpracę z liderką Strajku Kobiet Martą Lempart i Komitetem Obrony Demokracji, które deklarują się jednoznacznie i stanowczo przeciwko polityce rządzącej partii.

Świerzyński: Powstało coś takiego jak zawodowa opozycja

O komentarz w tej sprawie Michał Rachoń poprosił lidera zespołu disco-polo Sławomira Świerzyńskiego. Dziennikarz TVP Info pytał o czym mogą świadczyć takie słowa i działania.

– Przede wszystkim to świadczy o wielkim strachu przewodniczącego PO. Rafał Trzaskowski jest niekwestionowanym liderem opozycji. Jest wygadany, prezentuje się doskonale. Borys Budka naprawdę może się czuć zagrożony, że on go w pewnym momencie wygryzie z tego fotela – ocenił Świerzyński.

Następnie wokalista zarzucił opozycji, że jest „opłacana”. – Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale powstało coś takiego jak zawodowa opozycja – stwierdził Świerzyński. – Wszyscy ci zawodowi opozycjoniści, którzy chodzą po ulicach, którzy krzyczą „wy…” i tak dalej, wszyscy są opłacani, wszyscy mają jakąś kasę, wszyscy sobie dobrze żyją, wszystko się jakoś dobrze układa – mówił.

Wtedy prowadzący stanowczo wszedł w słowo Świerzyńskiemu – Tego nie wiemy. Ludzie muszą pracować. Kto jak pracuje, to już jego sprawa – przerwał Świerzyńskiemu wypowiedź, po czym zapowiedział kolejnego gościa.

