Niespotykany wynik sondażu. Zjednoczona Prawica ex aequo z Koalicją Obywatelską

Media opublikowały wyniki najnowszego sondażu partyjnego pracowni Kantar. Onet wskazuje na to, że w badaniu, które przeprowadzono 4-9 grudnia, na pierwszym miejscu znalazły się dwie formacje. Co ważne, respondentów pytano o to, czy poszliby na wybory i zagłosowali w nich, jeśli odbywałyby się po zakończeniu pandemii COVID-19.

To niespotykana sytuacja. Wśród osób, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w wyborach, 25 proc. głosów zdobyła Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie), a tyle samo, 25 proc., Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Zieloni, Nowoczesna).

Najnowszy sondaż. Pięć formacji w Sejmie, Kukiz'15 pod progiem

Trzecie miejsce przypadło z kolei ruchowi Szymona Hołowni Polska 2050 – 13 proc. Oprócz tego do Sejmu weszłyby Lewica (SLD, Razem i Wiosna), Konfederacja (KORWiN, narodowcy), a także PSL-Koalicja Polska (liczona już bez Kukiz'15). Lewica może liczyć na 8 proc. poparcia, Konfederacja – 6 proc., PSL-Koalicja Polska – 5 proc.

Pod progiem znalazłoby się natomiast Kukiz'15 z zaledwie 2 proc. poparcia. 16 proc. ankietowanych nie potrafiło zdecydować, na kogo chce oddać głos.

Tego samego dnia, tj. 15 grudnia, opublikowano wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu”. W tym sondażu prowadzi Zjednoczona Prawica z ponad 40 proc. poparcia, gdy druga KO ma 26,2 proc. poparcia.

