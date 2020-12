Wicemarszałek Senatu przedstawił plan przejęcia władzy przed wyborami. „Wystarczy chcieć”

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński w rozmowie na antenie TOK FM przedstawił swój plan na przejęcie władzy w parlamencie z rąk PiS. Jego zdaniem cała opozycja powinna się porozumieć, przeciągnąć na swoją stronę kilkunastu posłów koalicji rządzącej i zgłosić wniosek o konstruktywne wotum nieufności. – W zasięgu ręki jest przeciągniecie 10, 12 posłów ze strony Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Kamiński, ale nie chciał podać nazwisk.

Wicemarszałek Senatu przekonywał, że jego plan to najlepsze co może zrobić opozycja w tej chwili. – Prawie na pewno ten rząd w ciągu najbliższych miesięcy utraci większość w parlamencie. Wtedy przyśpieszone wybory odbędą się na warunkach Jarosława Kaczyńskiego – uważa Kamiński.

„Nie udawajmy, że tworzymy koalicje rządową od sasa do lasa”

Jego zdaniem scenariusz powołania rządu technicznego jest realny, ale bardzo trudny do zrealizowania. – Opozycja powinna przedstawić scenariusz – nie udawajmy, że tworzymy koalicje rządową od sasa do lasa, bo nikt by w to nie uwierzy ł – tłumaczył.

Jego zdaniem rząd techniczny powinien być powołany na mniej więcej rok, w celu przygotowania przyśpieszonych wyborów. – Uważam, że to realny scenariusz, ale bardzo trudny do zrealizowania – stwierdził Kamiński. – Zdałem sobie sprawę, że alternatywne rozwiązania dla rządu technicznego są bardzo szkodliwe. Bo to albo gnicie tego rządu przez najbliższe lata – tłumczył. – Alternatywą jest przekonanie Jarosława Kaczyńskiego do przyśpieszonych wyborów, ale jeśli się na to zgodzi to wyłącznie na swoich warunkach – dodał.

Kamiński przekonywał, że Kaczyński „ma telewizję, ma rząd”, więc trudno będzie z nim wygrać. – Widzieliśmy już w zeszłym roku, co to oznacza, jak PiS organizuje wybory – stwierdził wicemarszałek Senatu. – W sytuacji, kiedy mogłoby stracić władzę, skrajnie nieodpowiedzialnym jest oddawać tym ludziom organizację wyborów – dodał.

Kamiński: Po to, do diaska, jesteśmy w parlemencie

Polityk pytany jak wyobraża sobie przekonanie posłów Konfederacji do głosowania nad wspólnym rządem stwierdził, że „nie muszą głosować za rządem. Wystarczy, że w jednym głosowaniu poprą uzgodnionego kandydata na premiera”. – Ja nie lobbuje za kimś, za jakimś człowiekiem. To nie jest moja rola. Moja rolą jest mówienie i przekonywanie członków opozycji, że można to zrobić – stwierdził.

Wicemarszałek Senatu powiedział, że będzie w tej sprawie apelował do liderów opozycji. – W parlamencie, do diaska, jesteśmy po to, żeby odebrać władzę PiS. W sposób legalny i zgodny z konstytucją . – mówił. – Taka szansa istnieje, wystarczy chcieć – dodał.

